Ещё вчера банки убеждали нас, что хранить деньги под матрасом — это экономическое самоубийство. Мы поверили, понесли сбережения на депозиты, а государство тут же решило изменить правила игры. 24 ноября 2026 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 617-9. Спойлер: под прицелом не только олигархи, но и вполне себе средние вкладчики с хорошей зарплатой. Разбираемся без паники, кто заплатит больше и что сделать до конца года.

Почему 22% — это не главная новость

До 2026 года проценты по вкладам облагались отдельно по ставке 13% или 15%. С 2027 года законодатель предлагает объединить налоговые базы. Зарплата, дивиденды и проценты по вкладам теперь будут суммироваться для определения итоговой ставки НДФЛ. Шкала прогрессивная: до 2,4 млн ₽ в год — 13%;

от 2,4 до 5 млн ₽ — 15%;

от 5 до 20 млн ₽ — 18%;

от 20 до 50 млн ₽ — 20%;

свыше 50 млн ₽ — 22% Главный подвох: повышенная ставка бьёт не по всей сумме дохода, а только по превышению порога. Но именно объединение баз делает налог на вклады болезненным для работающих людей с накоплениями.

Сколько можно хранить в банке без налога в 2027 году?

Налогом облагаются не сами миллионы на счёте, а только проценты сверх необлагаемого минимума. Важный нюанс 2027 года: минимум будут считать не по ставке текущего года, а по максимальной ключевой ставке ЦБ РФ предыдущего года, умноженной на 1 млн рублей. Если максимум ключевой ставки в 2026 году так и останется на уровне 16% (как на конец ноября), то необлагаемый доход составит 160 000 ₽. Чтобы не платить налог вообще, сумма вклада при ставке 16% не должна превышать 1 млн ₽. При ставке 10% лимит суммы вклада вырастает уже до 1,6 млн ₽. Неочевидный нюанс: если у вас несколько вкладов в разных банках, лимит в 160 000 ₽ всё равно один на всех. ФНС суммирует все проценты со всех российских банков. Раздробить вклады, чтобы получить несколько лимитов, не получится.

Пример, который бьёт по карману

Возьмём двух вкладчиков. У каждого по 5 млн ₽ под 14% годовых. Процентный доход у обоих — 700 000 ₽. После вычета условного минимума в 160 000 ₽ налогооблагаемая база по вкладу = 540 000 ₽. Вкладчик А (пенсионер или фрилансер без официального дохода): его совокупный доход за год = 540 000 ₽. Ставка НДФЛ = 13%. Налог = 70 200 ₽.

Вкладчик Б (топ-менеджер с зарплатой 250 000 ₽ в месяц): его зарплата за год = 3 млн ₽. Совокупный доход = 3 540 000 ₽. Это уже вторая ступень шкалы (свыше 2,4 млн ₽). Часть дохода облагается по 15%. Итог: Вкладчик Б заплатит с тех же самых процентов 81 000 ₽ налога. Разница — 10 800 ₽ в год. А если зарплата выше, разрыв будет только расти. Получается парадокс: чем больше вы зарабатываете, тем дороже вам обходится доход от собственных сбережений.

Банки становятся налоговыми агентами

Ещё одно фундаментальное изменение. С 2027 года банки начнут удерживать НДФЛ самостоятельно при выплате процентов. Сначала банк удержит базовые 13%. Затем ФНС сложит все ваши доходы за год, пересчитает ставку по прогрессивной шкале и, если нужно, пришлёт требование на доплату. Риск: деньги удержат раньше, чем вы планировали их реинвестировать. А доплата в конце года может стать неприятным сюрпризом, если вы не вели налоговый учёт своих доходов.

Что делать? 4 законных шага

Планируйте дату выплаты процентов. Если договор позволяет, сдвигайте выплату дохода на другой календарный год. Это разобьёт налоговую базу и может спасти от перехода на повышенную ставку. Используйте правило 15 месяцев. По ст. 214.2 НК РФ для вкладов сроком от 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока действует особый порядок учёта неиспользованного минимума . Это легальный способ оптимизации, но он работает только при строгом соблюдении условий договора. Считайте совокупный доход. Перед открытием крупного вклада прикиньте свою зарплату, премии и возможные сделки с имуществом. Иногда вклад под 15% с выплатой в следующем году выгоднее, чем 16% с выплатой в текущем. Не закрывайте вклады в панике. Досрочное расторжение обычно означает потерю всех накопленных процентов. Эта потеря почти всегда превышает гипотетическую экономию на налоге. Сначала возьмите калькулятор, потом принимайте решения.

Не забудьте про текущие долги

Пока мы обсуждаем 2027 год, напоминаю: до 1 декабря 2026 года нужно уплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год (если он был начислен). Необлагаемый минимум за 2025 год составил 210 000 ₽ (исходя из максимальной ключевой ставки 21% в том году). Не путайте будущие реформы с текущими обязанностями.

Заключение