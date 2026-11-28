С 1 декабря 2026 года производители и импортеры электроники начинают платить новый обязательный неналоговый платеж — технологический сбор. Государство обещает рассчитать его автоматически, но на практике отсутствие данных о товарном знаке или модели в карточке товара может увеличить ваши расходы почти в два раза. Разбираем реальные ставки, сроки, проводки и подводные камни “без воды”.

1. Даты и переходный период: почему декабрь делится на две части

Законодательство вводит две разные даты, которые критически важно не перепутать: 1 декабря 2026 года — вступают в силу положения о введении сбора, перечень продукции и размеры ставок (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ с изменениями от 26.06.2026 № 195-ФЗ).

28 декабря 2026 года — начинают действовать правила исчисления, уплаты и возврата сбора (Постановление Правительства РФ от 25.11.2026 № 1574, вступающее в силу через месяц после опубликования). Главный вопрос: как платить в период с 1 по 27 декабря? Специального переходного механизма в постановлении нет. Пункт 4 ст. 10.2 Федерального закона № 488-ФЗ предусматривает право на получение письменных разъяснений от уполномоченного органа.

Рекомендация: не придумывайте процедуру уплаты самостоятельно. Направьте официальный письменный запрос в Минпромторг о порядке исполнения обязательств в этот период и сохраните копию обращения.

2. Кто платит и предельный размер сбора

Платят российские производители и импортеры отдельных видов радиоэлектронной продукции, ввезенной или произведенной в РФ (включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону). Согласно п. 2 ст. 10.2 Федерального закона № 488-ФЗ, максимальный размер технологического сбора не может превышать 5 000 рублей за единицу продукции. Важно: сбор касается не всей маркируемой электроники. Планшеты, телевизоры или игровые консоли не исключены автоматически: необходимость уплаты зависит от конкретных кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, а также технических характеристик устройства.

3. Реальные ставки и коды (Приказ Минпромторга от 13.10.2026 № 5366)

Размер сбора напрямую зависит от полноты данных в системе маркировки на момент получения уведомления. Продукция Код ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2 Обычный сбор (знак и модель указаны) При отсутствии знака или модели Портативные вычислительные машины 8471 30 000 0 26.20.11, кроме 26.20.11.140 500 ₽ 992 ₽ Смартфоны 8517 13 000 0 26.30.22.110 250 ₽ 496 ₽ Проводные телефоны с беспроводной трубкой 8517 11 000 0 26.30.21.000 100 ₽ 198 ₽ Другие телефоны для беспроводных сетей 8517 14 000 0 26.30.22.110 50 ₽ 100 ₽ Прочие телефонные аппараты 8517 18 000 0 26.30.23.170, 26.30.23.180, 26.30.23.210 25 ₽ 49 ₽

4. Практический пример расчета: цена пустой графы

Повышенный размер сбора связан именно с отсутствием информации о товарном знаке и (или) модели, а не с любой технической ошибкой в карточке. Расчет для партии из 200 ноутбуков: Если товарный знак и модель указаны: 200 × 500 ₽ = 100 000 ₽ .

Если сведения отсутствуют: 200 × 992 ₽ = 198 400 ₽ .

Дополнительные расходы: 98 400 ₽ (рост нагрузки на 98,4%). Для крупного импортера, завозящего 10 000 ноутбуков, эта же ситуация обойдется в 4,92 млн рублей дополнительных расходов. Проверка полноты данных в карточках товаров окупается мгновенно.

5. Экономика розницы: как сбор съедает маржу

Технологический сбор напрямую влияет на рентабельность. Посмотрим на упрощенный расчет для партии из 1 000 смартфонов (без учета НДС, логистики и комиссий). Показатель Сбор 250 ₽ (данные есть) Сбор 496 ₽ (данных нет) Прибыль с единицы 1 750 ₽ 1 504 ₽ Прибыль с партии 1 750 000 ₽ 1 504 000 ₽ Маржа 14.58% 12.53% Потеря потенциальной прибыли при повышенном сборе: 246 000 ₽. Розничный продавец или маркетплейс сам сбор не платит, но столкнется с ростом закупочных цен и срывами поставок, если импортер не сможет ввести товар в оборот.

6. Алгоритм и критические сроки: два разных отказа

Процесс автоматизирован, но требует жесткого контроля. Сведения о начислении и уплате размещаются в личном кабинете ГИСП, а уведомление приходит на электронную почту плательщика. Событие Установленный срок Передача сведений из «Честного знака» в ГИСП 1 календарный день Автоматическое исчисление сбора в ГИСП 1 календарный день после получения сведений Уплата сбора плательщиком Не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления Подтверждение при своевременной полной оплате Не позднее 1 календарного дня с поступления сведений об оплате Подтверждение при оплате после установленного срока В течение 1 рабочего дня с поступления сведений Отклонение заявки в ГИСП при недостаточности средств По истечении 7 рабочих дней после окончания срока уплаты Отказ во вводе товара в оборот в «Честном знаке» Отсутствие подтверждения уплаты в течение 19 рабочих дней после подачи уведомления Неочевидный риск: согласно п. 7 Правил, ФНС учитывает уплату технологического сбора в хронологическом порядке поступления сведений о его исчислении. Если вы оформляете несколько партий одновременно, а средств на счете недостаточно, система погасит старые начисления, а новые заявки будут отклонены. Контролируйте состояние расчетов в целом.

7. КБК и налоговый учет

8. Складские остатки

Действующий срок маркировки соответствующих нереализованных остатков радиоэлектронной продукции, произведенной или ввезенной до 1 мая 2026 года, истекает 30 ноября 2026 года включительно. Правительство рассматривает проект продления этого срока до 28 февраля 2027 года. Применение технологического сбора к товарам, ввезенным до 1 декабря, но впервые вводимым в оборот позднее, на текущий момент требует дополнительного официального разъяснения. Не начисляйте сбор автоматически на все старые остатки.

9. Что делать при ошибочном (завышенном) начислении

Специальный порядок автоматического перерасчета после исправления карточки товара в постановлении подробно не урегулирован. Действуйте по алгоритму: Сопоставьте сведения в карточке товара с фактическими характеристиками продукции. Проверьте уведомление ГИСП и примененный размер сбора. Зафиксируйте ошибку и сохраните скриншоты/электронные документы. Обратитесь к оператору информационной системы и в уполномоченный орган для корректировки сведений. При наличии подтвержденной переплаты обратитесь за ее возвратом по заявлению (порядок, аналогичный ст. 79 НК РФ).

10. Чек-лист для главного бухгалтера: готовность к сбору