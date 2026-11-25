Где возникает разрыв между продажей и оплатой

При учёте по методу начисления компания может признать выручку до получения денег. Если покупатель платит с отсрочкой, отгрузка отражается в отчёте о прибылях и убытках, а до расчёта с клиентом в учёте сохраняется дебиторская задолженность. Платежи поставщикам и сотрудникам при этом идут по своим срокам.

При росте продаж компании часто приходится закупать больше сырья или товаров, чтобы выполнить заказы. Если поставщик требует предоплату, выплаты начинаются ещё до поступления товара. Затем деньги остаются вложенными в запасы, а после отгрузки — в дебиторскую задолженность до оплаты покупателем.

Потребность в оборотных средствах может увеличиться даже при прежних сроках оплаты. При том же периоде ожидания компания финансирует больший объём запасов и отгрузок. Дополнительная отсрочка покупателю или переход поставщика на предоплату усиливают нагрузку.