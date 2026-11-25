В отчёте о прибылях и убытках продажи выросли, но при подготовке платежей бухгалтер видит, что денег на расчёт с поставщиками и выплату зарплаты может не хватить. Покупатели ещё не оплатили отгруженный товар, а срок исполнения обязательств уже наступает.
Разовая сверка помогает уточнить остаток на счетах и суммы к оплате. Если дефицит повторяется при каждой крупной закупке, причину нужно искать в графике расчётов. Пока компания оплачивает новые партии раньше, чем получает деньги за предыдущие отгрузки, рост оборота увеличивает сумму, которую приходится финансировать собственными или заёмными средствами.
Где возникает разрыв между продажей и оплатой
При учёте по методу начисления компания может признать выручку до получения денег. Если покупатель платит с отсрочкой, отгрузка отражается в отчёте о прибылях и убытках, а до расчёта с клиентом в учёте сохраняется дебиторская задолженность. Платежи поставщикам и сотрудникам при этом идут по своим срокам.
При росте продаж компании часто приходится закупать больше сырья или товаров, чтобы выполнить заказы. Если поставщик требует предоплату, выплаты начинаются ещё до поступления товара. Затем деньги остаются вложенными в запасы, а после отгрузки — в дебиторскую задолженность до оплаты покупателем.
Потребность в оборотных средствах может увеличиться даже при прежних сроках оплаты. При том же периоде ожидания компания финансирует больший объём запасов и отгрузок. Дополнительная отсрочка покупателю или переход поставщика на предоплату усиливают нагрузку.
Как бухгалтеру проверить, на какую дату не хватит денег
Начните с ближайшего крупного платежа или группы выплат. Сопоставьте их с доступными средствами и поступлениями, которые компания ожидает получить к этим датам. Если расчёты с поставщиками и оплата от покупателей приходятся на разные дни одной недели, недельного итога может оказаться недостаточно для оценки риска.
Уточните начальный остаток. Сверьте суммы на счетах, с которых предстоят выплаты, на дату начала прогноза.
Расставьте поступления по ожидаемым датам оплаты. Сверьте сроки по договорам и учтите фактические задержки покупателей. Проверьте, как изменится остаток, если крупное поступление сдвинется.
Разнесите выплаты по срокам исполнения. Отразите предоплаты поставщикам, зарплату, налоги и другие обязательства, которые попадают в период прогноза.
Рассчитайте остаток на каждую значимую дату. К начальному остатку прибавьте ожидаемые поступления и вычтите выплаты. Первый отрицательный остаток покажет, когда возникнет дефицит, а самый низкий — какой суммы может не хватить до восстановления остатка.
В бюджете движения денежных средств этот расчёт связывают с планом продаж и закупок. Платёжный календарь уточняет ближайшие даты по мере того, как меняются сроки оплаты и появляются новые обязательства. Если бюджет показывает достаточный остаток на конец месяца, календарь помогает проверить, хватит ли средств на выплаты внутри месяца.
Когда менять условия расчётов, а когда привлекать финансирование
Если дефицит регулярно появляется между закупкой и оплатой от покупателей, начните с условий сделок. Продажи могут согласовать аванс, поэтапную оплату или более короткую отсрочку. Закупки могут обсудить с поставщиком отсрочку либо пересмотреть график поставок и оплат. Результат проверяют по обновлённому прогнозу. Изменение условий должно сократить дефицит на конкретные даты.
Кредитная линия или овердрафт подходят для временного разрыва, если по прогнозу видно, из каких поступлений и в какой срок компания погасит задолженность. При выборе инструмента учитывают доступный лимит, стоимость и условия погашения. Если заём приходится регулярно возобновлять, стоит проверить, какая часть потребности в оборотных средствах стала постоянной.
Расчёт можно организовать своими силами, если бухгалтерия, продажи и закупки своевременно обмениваются данными о сроках платежей. Если сведения поступают из нескольких подразделений, изменения теряются, а календарь приходится заново собирать перед каждой выплатой, нужен единый порядок его ведения. Сначала определяют, кто подтверждает ожидаемые поступления, кто передаёт изменения по выплатам и кто обновляет прогноз. Затем решают, какие операции целесообразно автоматизировать.
Процесс работает, когда бухгалтерия видит дату и сумму возможного дефицита до наступления срока платежа, а ответственные сотрудники успевают изменить график расчётов или обеспечить финансирование. Если нехватку средств по-прежнему выявляют в день выплаты, нужно проверить, какие изменения в сроках поступлений или обязательств не попали в календарь вовремя.