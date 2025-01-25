Как человеку, имеющему опыт работы редактором отдела “Налоги и бухучёт”, мне было очень интересно прочитать отчёт “Клерка”. Молодцы, ребята - работаете креативно и с огоньком!
Но два вопроса к качеству вашей работы всё-же есть. Тем более, что вы ставите перед собой задачу “увеличить количество полезного контента И ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ”.
Первый вопрос. Получается, всего 8-9 человек в день (и это - в нашей огромной стране) обращаются за помощью в “Клерк”. Так мало? Да ещё во время годового отчёта и очередной налоговой реформы??? Странное дело! Вот бы разобраться, почему, дорогая редакция…
Наверное, у вас нет отдела “Письма читателей”? И не хватает квалифицированных специалистов? Конечно, издать огромную статью про всё на свете гораздо дешевле, чем возиться с вопросом конкретного читателя. И всё тот же злополучный мотив - нехватка финансирования? Понимаю… А ведь можно было бы, наладив обратную связь с читателями, стать УНИКАЛЬНЫМ контентом!
Второй вопрос. Слишком много орфографических ошибок в тексте. Сейчас многие молодые люди “продавливают” мнение, что ай, это не важно - ведь читатель и так всё понял. Ну, да понял (иногда с третьего раза). Он же русский человек - не поймёт, так догадается!
А я считаю, что это недопустимо! Что те, кто небрежно относятся к нормам русского языка - КОЕКАКЕРЫ, которые и всё остальное делают КОЕ-КАК!
Тем более, что миссия любого издания - не только просвещать и развлекать, но и быть примером правильной и грамотной русской речи! Удачи вам в этом важном деле!
Комментарии2
А можете объяснить математику?
Елена, мы сильно стараемся, поверьте.
Елена, спешу успокоить, мы тут все старые)) И стараемся не допускать ошибок. Если и ошибаемся, то делаем это не нарочно.
Тут я на вашей стороне! Но нет предела совершенству. Тот же chatgpt в вашем тексте обнаружил 14 ошибок, которые можно разделить на орфографические, пунктуационные и стилистические.
3148 / 366 = 8,6
Слишком примитивная арифметика.
Во-первых, Клерк - ресурс для профессионалов, а профессионалы, как правило. занимаются рабочими вопросами в рабочие дни. Поэтому более корректно разделить 3148 на 248 раб.дней, и получится уже 12,7. Это значит, что в среднем 12-13 человек задают (и получают ответы) на свои сложные вопросы. Потому что простые вопросы нет смысла задавать, для этого как раз и существуют статьи.
Во-вторых, с чего вы взяли, что это очень маленькое число? Вы считаете, что все вокруг настолько ...эээ... не очень умные, что каждый человек обязательно должен задавать вопросы, просто понимаеть прочитанное люди не в состоянии?
Насчет орфографических ошибок и банальных опечаток - согласна, многовато. Я давно уже говорила - Клерку нужен корректор))