В годовом отчёте об итогах работы "Клерка" сказано, что в 2024 году 3148 читателей адресовали свои вопросы этому славному интернет-изданию. Цифра откровенно мизерная! Вот бы разобраться, почему...

Как человеку, имеющему опыт работы редактором отдела “Налоги и бухучёт”, мне было очень интересно прочитать отчёт “Клерка”. Молодцы, ребята - работаете креативно и с огоньком!

Но два вопроса к качеству вашей работы всё-же есть. Тем более, что вы ставите перед собой задачу “увеличить количество полезного контента И ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ”.

Первый вопрос. Получается, всего 8-9 человек в день (и это - в нашей огромной стране) обращаются за помощью в “Клерк”. Так мало? Да ещё во время годового отчёта и очередной налоговой реформы??? Странное дело! Вот бы разобраться, почему, дорогая редакция…

Наверное, у вас нет отдела “Письма читателей”? И не хватает квалифицированных специалистов? Конечно, издать огромную статью про всё на свете гораздо дешевле, чем возиться с вопросом конкретного читателя. И всё тот же злополучный мотив - нехватка финансирования? Понимаю… А ведь можно было бы, наладив обратную связь с читателями, стать УНИКАЛЬНЫМ контентом!

Второй вопрос. Слишком много орфографических ошибок в тексте. Сейчас многие молодые люди “продавливают” мнение, что ай, это не важно - ведь читатель и так всё понял. Ну, да понял (иногда с третьего раза). Он же русский человек - не поймёт, так догадается!

А я считаю, что это недопустимо! Что те, кто небрежно относятся к нормам русского языка - КОЕКАКЕРЫ, которые и всё остальное делают КОЕ-КАК!

Тем более, что миссия любого издания - не только просвещать и развлекать, но и быть примером правильной и грамотной русской речи! Удачи вам в этом важном деле!