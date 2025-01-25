Елена Кулакова

Странное дело!

В годовом отчёте об итогах работы "Клерка" сказано, что в 2024 году 3148 читателей адресовали свои вопросы этому славному интернет-изданию. Цифра откровенно мизерная! Вот бы разобраться, почему...

Как человеку, имеющему опыт работы редактором отдела “Налоги и бухучёт”, мне было очень интересно прочитать отчёт “Клерка”. Молодцы, ребята - работаете креативно и с огоньком!

Но два вопроса к качеству вашей работы всё-же есть. Тем более, что вы ставите перед собой задачу “увеличить количество полезного контента И ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ”.

Первый вопрос. Получается, всего 8-9 человек в день (и это - в нашей огромной стране) обращаются за помощью в “Клерк”. Так мало? Да ещё во время годового отчёта и очередной налоговой реформы??? Странное дело! Вот бы разобраться, почему, дорогая редакция…

Наверное, у вас нет отдела “Письма читателей”? И не хватает квалифицированных специалистов? Конечно, издать огромную статью про всё на свете гораздо дешевле, чем возиться с вопросом конкретного читателя. И всё тот же злополучный мотив - нехватка финансирования? Понимаю… А ведь можно было бы, наладив обратную связь с читателями, стать УНИКАЛЬНЫМ контентом!

Второй вопрос. Слишком много орфографических ошибок в тексте. Сейчас многие молодые люди “продавливают” мнение, что ай, это не важно - ведь читатель и так всё понял. Ну, да понял (иногда с третьего раза). Он же русский человек - не поймёт, так догадается!

А я считаю, что это недопустимо! Что те, кто небрежно относятся к нормам русского языка - КОЕКАКЕРЫ, которые и всё остальное делают КОЕ-КАК!

Тем более, что миссия любого издания - не только просвещать и развлекать, но и быть примером правильной и грамотной русской речи! Удачи вам в этом важном деле!

Комментарии

2
  • Борис Мальцев
    фаундер

    Получается, всего 8-9 человек в день

    А можете объяснить математику?

    И всё тот же злополучный мотив - нехватка финансирования? Понимаю… А ведь можно было бы, наладив обратную связь с читателями, стать УНИКАЛЬНЫМ контентом!

    Елена, мы сильно стараемся, поверьте.

    Слишком много орфографических ошибок в тексте. Сейчас многие молодые люди “продавливают” мнение, что ай, это не важно - ведь читатель и так всё понял.

    Елена, спешу успокоить, мы тут все старые)) И стараемся не допускать ошибок. Если и ошибаемся, то делаем это не нарочно.

    Что те, кто небрежно относятся к нормам русского языка - КОЕКАКЕРЫ, которые и всё остальное делают КОЕ-КАК!

    Тут я на вашей стороне! Но нет предела совершенству. Тот же chatgpt в вашем тексте обнаружил 14 ошибок, которые можно разделить на орфографические, пунктуационные и стилистические.

  • Жанна

    В годовом отчёте об итогах работы "Клерка" сказано, что в 2024 году 3148 читателей адресовали свои вопросы этому славному интернет-изданию. Цифра откровенно мизерная! Вот бы разобраться, почему...

    3148 / 366 = 8,6

    Слишком примитивная арифметика.

    Во-первых, Клерк - ресурс для профессионалов, а профессионалы, как правило. занимаются рабочими вопросами в рабочие дни. Поэтому более корректно разделить 3148 на 248 раб.дней, и получится уже 12,7. Это значит, что в среднем 12-13 человек задают (и получают ответы) на свои сложные вопросы. Потому что простые вопросы нет смысла задавать, для этого как раз и существуют статьи.

    Во-вторых, с чего вы взяли, что это очень маленькое число? Вы считаете, что все вокруг настолько ...эээ... не очень умные, что каждый человек обязательно должен задавать вопросы, просто понимаеть прочитанное люди не в состоянии?

    Насчет орфографических ошибок и банальных опечаток - согласна, многовато. Я давно уже говорила - Клерку нужен корректор))