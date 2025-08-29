Что изменится в России с 1 сентября
Премии под защитой
Теперь работодатель не сможет «срезать» премию задним числом или урезать зарплату ниже 80% от обычного уровня. Минус только за конкретный месяц нарушения и максимум –20%.
Средний заработок по-новому
В расчёт включают премии, надбавки, доплаты и даже повышения окладов. Выходное пособие теперь считают не по дням конкретного месяца, а усреднённо за год.
Банковская защита «второй руки»
Можно назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать подозрительные операции. Без его согласия платёж просто не пройдёт.
Внесудебная блокировка счетов
С 1 сентября следователи или дознаватели в рамках досудебного производства по уголовному делу смогут замораживать подозрительные денежные операции на срок до 10 суток в целях последующего наложения на них ареста.
Борьба с мошенниками у банкоматов
Банк обязан анализировать операции: если что-то подозрительное — лимит 50 000 ₽ на снятие в сутки до 48 часов.
Самозапрет на кредиты и оформление сим-карт через МФЦ
Теперь защититься от кредитов по чужим документам можно не только через «Госуслуги», но и офлайн — в МФЦ.
С начала осени у россиян появится возможность установить самозапрет на оформление сим-карт.
Больше прав у потребителей
Компании обязаны получать письменное согласие на любые допуслуги. Автосервисы «по умолчанию» или страховки при кредитах уйдут в прошлое.
Период охлаждения
С начала осени при подписании договора потребительского кредита будет действовать «период охлаждения» При получении кредита или займа на сумму от ₽50 тыс. до ₽200 тыс. средства можно будет получить только через четыре часа.
Земля и дачи
На дачных участках теперь только садоводство и отдых, никакого бизнеса.
Землю под стройку обязаны застроить в срок: 5 лет для коммерции, 7 — для ИЖС. Иначе изъятие.
Штрафы за рекламу на запрещённых ресурсах
Instagram1* и Facebook1* (*Meta1, признана экстремистской в РФ) под запретом для продвижения. За рекламу — штраф до 500 тыс. рублей.
Прощай VPN
C 1 сентября вводятся штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам c помощью VPN. Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Наказываться будет доступ к материалам, которые входят в специальный реестр Минюста.
Этот же закон вводит административную ответственность за рекламу VPN, штраф в этом случае составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
Дороже для водителей
Госпошлина за права и документы вырастет почти вдвое. Свидетельство о регистрации — до 1,5–4,5 тыс. рублей, новые права — 6 тыс. рублей, номера — 3 тыс. рублей
