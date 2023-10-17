Виды воинского учета. Должны ли ИП вести воинский учет?

❓Кто должен вести воинский учет?

Все организации обязаны вести воинский учет своих сотрудников (п. 7 ст. 8 Закона № 53-ФЗ).

Исключений нет! Даже если в компании всего один работник — руководитель и учредитель, который подлежит воинскому учету, то он должен вести воинский учет.

❓Должны ли ИП вести воинский учет?

Закон не возлагает на ИП-работодателя обязанности по ведению воинского учета.

Однако, нередко военкоматы запрашивают у предпринимателей документы воинского учета, ссылаясь на ст. 65 ТК РФ. Согласно этой норме, при заключении трудового договора с работником, являющимся военнообязанным или подлежащим призыву на военную службу, ИП должен запросить у него документы воинского учета.

Но это не значит, что ИП должен вести воинский учет и представлять отчетность в военкомат. ИП могут вести воинский учет на добровольной основе.



⚠️Воинскому учету ПОДЛЕЖАТ (п. 14 Положения о воинском учете):

призывники — граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

С 1 января 2024 г. призывной возраст — от 18 до 30 лет;

военнообязанные - граждане, пребывающие в запасе, установленные п. 1 ст. 52 Закона № 53-ФЗ.

НЕ ПОДЛЕЖАТ воинскому учету граждане (п. 15 Положения о воинском учете):

освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии со ст. 23 Закона №53-ФЗ; проходящие военную службу; отбывающие наказание в виде лишения свободы; женского пола, не имеющие военно-учетной специальности; постоянно проживающие за пределами РФ; имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР РФ и ФСБ РФ.

Воинский учет военнообязанных подразделяется на специальный и общий (п. 16 Положения о воинском учете).



На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном порядке бронируются за органами госвласти, органами местного самоуправления или организациями на периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а также те, кто проходит службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях, органах уголовно-исполнительной системы и органах принудительного исполнения РФ на должностях рядового и начальствующего состава (абз. 2 п. 16 Положения о воинском учете).



Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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