Ольга Неволина
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Воинский учет

Виды воинского учета. Должны ли ИП вести воинский учет?

Друзья, начинаю серию постов про воинский учет.
67
Виды воинского учета. Должны ли ИП вести воинский учет?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто должен вести воинский учет?

Все организации обязаны вести воинский учет своих сотрудников (п. 7 ст. 8 Закона № 53-ФЗ).

Исключений нет! Даже если в компании всего один работник — руководитель и учредитель, который подлежит воинскому учету, то он должен вести воинский учет.

Должны ли ИП вести воинский учет?

Закон не возлагает на ИП-работодателя обязанности по ведению воинского учета.

Однако, нередко военкоматы запрашивают у предпринимателей документы воинского учета, ссылаясь на ст. 65 ТК РФ. Согласно этой норме, при заключении трудового договора с работником, являющимся военнообязанным или подлежащим призыву на военную службу, ИП должен запросить у него документы воинского учета.

Но это не значит, что ИП должен вести воинский учет и представлять отчетность в военкомат. ИП могут вести воинский учет на добровольной основе.

⚠️Воинскому учету ПОДЛЕЖАТ (п. 14 Положения о воинском учете):

  • призывники — граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
    С 1 января 2024 г. призывной возраст — от 18 до 30 лет;

  • военнообязанные - граждане, пребывающие в запасе, установленные п. 1 ст. 52 Закона № 53-ФЗ.

НЕ ПОДЛЕЖАТ воинскому учету граждане (п. 15 Положения о воинском учете):

  1. освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии со ст. 23 Закона №53-ФЗ;

  2. проходящие военную службу;

  3. отбывающие наказание в виде лишения свободы;

  4. женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;

  5. постоянно проживающие за пределами РФ;

  6. имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР РФ и ФСБ РФ.

Воинский учет военнообязанных подразделяется на специальный и общий (п. 16 Положения о воинском учете).

На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном порядке бронируются за органами госвласти, органами местного самоуправления или организациями на периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а также те, кто проходит службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях, органах уголовно-исполнительной системы и органах принудительного исполнения РФ на должностях рядового и начальствующего состава (абз. 2 п. 16 Положения о воинском учете).

Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

Ольга Неволина

Ольга Неволина

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    731
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    376

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    267
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2,8 тыс.
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    331

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    864
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    1
    333

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Продолжительность рабочего дня ,непосредственно предшествующих рабочему праздничному дню ,уменьшается на один час. Как правильно в моем случае поступить , если у меня скользящий график и перед днем п

      Рабочее время

    • Здравствуйте, при расчете отпускных допустила ошибку. Расчет премии не считает программа автоматом от отработанного времени, надо ставить в ручную сумму расчета, я оставила полную сумму премии этим з

      Счетная ошибка
    Бесплатно с Сальдо ЕНС

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

    Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
    9
    919
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

    Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
    230
    Бесплатно с Чеки

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
    542
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

    Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
    407
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

    В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
    1
    2,4 тыс.
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
    913

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    16,7 тыс.
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    2,3 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    704
    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    795
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    781
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    518
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    560