Виды воинского учета. Должны ли ИП вести воинский учет?

❓Кто должен вести воинский учет?
Все организации обязаны вести воинский учет своих сотрудников (п. 7 ст. 8 Закона № 53-ФЗ).
Исключений нет! Даже если в компании всего один работник — руководитель и учредитель, который подлежит воинскому учету, то он должен вести воинский учет.
❓Должны ли ИП вести воинский учет?
Закон не возлагает на ИП-работодателя обязанности по ведению воинского учета.
Однако, нередко военкоматы запрашивают у предпринимателей документы воинского учета, ссылаясь на ст. 65 ТК РФ. Согласно этой норме, при заключении трудового договора с работником, являющимся военнообязанным или подлежащим призыву на военную службу, ИП должен запросить у него документы воинского учета.
Но это не значит, что ИП должен вести воинский учет и представлять отчетность в военкомат. ИП могут вести воинский учет на добровольной основе.
⚠️Воинскому учету ПОДЛЕЖАТ (п. 14 Положения о воинском учете):
призывники — граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
С 1 января 2024 г. призывной возраст — от 18 до 30 лет;
военнообязанные - граждане, пребывающие в запасе, установленные п. 1 ст. 52 Закона № 53-ФЗ.
НЕ ПОДЛЕЖАТ воинскому учету граждане (п. 15 Положения о воинском учете):
освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии со ст. 23 Закона №53-ФЗ;
проходящие военную службу;
отбывающие наказание в виде лишения свободы;
женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
постоянно проживающие за пределами РФ;
имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР РФ и ФСБ РФ.
Воинский учет военнообязанных подразделяется на специальный и общий (п. 16 Положения о воинском учете).
На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном порядке бронируются за органами госвласти, органами местного самоуправления или организациями на периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а также те, кто проходит службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях, органах уголовно-исполнительной системы и органах принудительного исполнения РФ на должностях рядового и начальствующего состава (абз. 2 п. 16 Положения о воинском учете).
Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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