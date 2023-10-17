Ольга Неволина
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Ольга Неволина
Воинский учет

Основные положения по ведению воинского учета. Кто должен вести

Вести воинский учет в организации должны ответственные лица, уполномоченные на это руководителем организации.
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Число работников, необходимых для ведения воинского учета, определяется исходя из нормативов, установленных п. 12 Положения о воинском учете.

Если в организации воинский учет ведут два работника или более, они объединяются в отдельное подразделение — военно-учетный стол (п. 19 Методических рекомендаций; п. 13 Положения о воинском учете).
Распоряжение о создании такого подразделения организация может:

✓— оформить в виде самостоятельного приказа;

✓— включить в текст приказа об организации воинского учета.

📌Для работников, которые отвечают за ведение воинского учета, следует выделить отдельное помещение. В нем следует установить железные шкафы (сейфы) для хранения документов по воинскому учету (п. 21 Методических рекомендаций).

Персональный состав работников и их функциональные обязанности по ведению воинского учета закрепляются в приказе. ❗❗️Прежде чем издавать такой приказ, следует составить его проект и согласовать его с военкоматом. Приказ утверждается руководителем организации только после согласования. О том, каким образом проходит согласование, рекомендую уточнить в своем военкомате. Как правило, для этого необходимо лично предоставить проект приказа в военкомат для ознакомления (п. 22 Методических рекомендаций).
Если военного комиссариата нет, то следует обратиться в орган местного самоуправления, который ведет первичный воинский учет на этой территории.

⚠️Если вам необходим пример такого Приказа, то перейдите в моего бота

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👉Если для ведения воинского учета в организацию принимается новый сотрудник, то при заключении с ним трудового договора необходимо прописать соответствующие должностные обязанности в самом договоре и/или должностной инструкции (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК).

👉Если обязанности по ведению воинского учета возлагаются на уже работающего сотрудника, необходимо внести соответствующие изменения в его трудовой договор. Для этого нужно заключить с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. 72 ТК).

При временном отсутствии работника, осуществляющего воинский учет граждан, работодатель должен приказом назначить на этот участок работы другого работника. Назначенному лицу передаются все документы, необходимые для работы по воинскому учету.

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

Ольга Неволина

Ольга Неволина

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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