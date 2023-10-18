Постановка на учет. Какие документы нужны военкомату

С перечнем всех военкоматов можно ознакомиться на сайте👇🏼
На текущий момент законодательно не закреплен порядок постановки организации на воинский учет. В каждом регионе процедура может отличаться. Поэтому о конкретном порядке постановки на учет лучше уточнять в вашем военкомате.
В большинстве случаев необходимо будет подготовить следующий пакет документов:
✓ копии учредительных документов организации;
✓ карточка учета организации по Форме № 18;
✓ приказ об организации воинского учета в организации и назначении военно-учетного работника;
✓ план работ по осуществлению воинского учета;
✓ должностная инструкция по ведению воинского учета.
Напомню, что организация обязана:
согласовать с военкоматом приказ по ведению воинского учета;
согласовать с военкоматом план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан.
Получить одобрение необходимо перед изданием и утверждением данных документов.
📜После представления документов для постановки на учет военкомат должен выдать справку о постановке организации на учет.
Встать на учет можно в любой момент. За непостановку на учет ответственности нет. Возможно привлечение к ответственности за несдачу обязательной отчетности по воинскому учету.
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❗❗️Если вам необходим пример заполнения Карточки учета по Форме №18, то в моего бота 👉🏼 https://t.me/Nevolina_bot напишите слово «Карточка».
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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