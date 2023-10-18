Постановка на учет. Какие документы нужны военкомату

согласовать с военкоматом план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан.

Получить одобрение необходимо перед изданием и утверждением данных документов.



📜После представления документов для постановки на учет военкомат должен выдать справку о постановке организации на учет.

Встать на учет можно в любой момент. За непостановку на учет ответственности нет. Возможно привлечение к ответственности за несдачу обязательной отчетности по воинскому учету.

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