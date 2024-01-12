Уплата налогов и взносов в 2024 году. Что учесть?

При уплате налогов и взносов нужно учесть следующее:
👉С 1 января 2024 года платежки со статусом «02» не принимаются, «переходный» период уже не действует. Налоги следует перечислять платежкой по ЕНП со статусом 01 на КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510;
👉Платежи, которые не входят в ЕНП, по-прежнему платят на отдельные КБК;
👉По НДФЛ установили два срока уплаты: за период с 1 го по 22 е число — не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.
Сроки уплаты налогов:
✓ не позднее 9 января — фиксированные страховые взносы ИП за 2023 год;
✓ не позднее 15 января — взносы на травматизм за декабрь;
✓ не позднее 25 января — налог при АУСН за декабрь;
✓ не позднее 29 января:
страховые взносы за сотрудников за декабрь;
НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 января;
1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за I кв.;
налог на сверхприбыль;
1/3 суммы НДС за IV квартал (плательщики НДС и налоговые
агенты), полную сумму НДС (неплательщики НДС);
торговый сбор за IV квартал;
налог на профессиональный доход за декабрь;
УСН в связи с прекращением деятельности и в связи с утратой УСН;
ЕСХН в связи с прекращением деятельности и в связи с утратой
права;
НДПИ за декабрь;
водный налог за IV квартал.
ЧЕК ЛИСТ по уплате налогов и взносов в январе 2024 года вы можете скачать на моем 👉 Telegram- канале
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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