Уплата налогов и взносов в 2024 году. Что учесть?

С 1 января 2024 года действуют новые правила перечисления налогов и страховых взносов в ИФНС.

При уплате налогов и взносов нужно учесть следующее:



👉С 1 января 2024 года платежки со статусом «02» не принимаются, «переходный» период уже не действует. Налоги следует перечислять платежкой по ЕНП со статусом 01 на КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510;



👉Платежи, которые не входят в ЕНП, по-прежнему платят на отдельные КБК;



👉По НДФЛ установили два срока уплаты: за период с 1 го по 22 е число — не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.



Сроки уплаты налогов:



✓ не позднее 9 января — фиксированные страховые взносы ИП за 2023 год;

✓ не позднее 15 января — взносы на травматизм за декабрь;

✓ не позднее 25 января — налог при АУСН за декабрь;

✓ не позднее 29 января:

страховые взносы за сотрудников за декабрь;

НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 января;

1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за I кв.;

налог на сверхприбыль;

1/3 суммы НДС за IV квартал (плательщики НДС и налоговые

агенты), полную сумму НДС (неплательщики НДС);

торговый сбор за IV квартал;

налог на профессиональный доход за декабрь;

УСН в связи с прекращением деятельности и в связи с утратой УСН;

ЕСХН в связи с прекращением деятельности и в связи с утратой

права;

НДПИ за декабрь;

водный налог за IV квартал.

ЧЕК ЛИСТ по уплате налогов и взносов в январе 2024 года вы можете скачать на моем 👉 Telegram- канале

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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