Любителям предоставлять «уточненки». Зачем она нужна?

Ольга Неволина
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Я всегда придерживалась мнения, что уточнённый отчет — это крайняя мера. Причины и мотивы поясняла не раз. С введением ЕНС ситуация еще более усугубляется.
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Порядок формирования обязательств на ЕНС с учетом уточнённых данных описан в п.5 ст.11.3 НК.

Приведу несколько ситуаций:

  • Если «уточнёнка» представлена до крайнего срока уплаты налогов (взносов).

    Обязательства на ЕНС отражаются на крайний срок уплаты налогов и взносов — 28-е число. Если «уточнёнка» будет представлена до этой даты, то обязательства на ЕНС будут отражены с учетом уточнённых данных. И не важно, как в «уточнёнке» изменилась сумма налога.

  • Если «уточнёнка» представлена после истечения срока уплаты налогов (взносов).

    Вот в этом случае порядок отражения на ЕНС зависит то того, подаете вы «уточнёнку» к уменьшению или к увеличению.

✅ Если в уточнённой декларации (расчете) сумма к уплате увеличилась, то обязательства на ЕНС будут скорректированы в день представления отчета.

✅ Если в уточнеёной декларации (расчете) сумма к уплате уменьшилась, то обязательства на ЕНС будут скорректированы только после окончания камеральной проверки этого отчета.
Сальдо ЕНС изменится в момент вступления в силу решения по проверке или когда пройдет 10 рабочих дней с момента ее окончания, если не было нарушений.

  • Если в один день представить несколько «уточнёнок»: одна к уменьшению, а вторая к доплате на одну и ту же сумму, то налоговики учтут оба отчета. Сальдо на ЕНС не изменится.

  • Если представить сначала «уточнёнку» к доплате, а затем к уменьшению, то результаты первого отчета отразятся сразу на ЕНС, а для отражения результатов второго отчета нужно ждать завершения камеральной проверки.

  • Если представить сначала «уточнёнку» к уменьшению, а затем к доплате, но с суммой меньше, чем в первичном отчете, то скорее всего на ЕНС отразится большая сумма обязательств из трех представленных отчетов.

Я подготовила для вас Памятку, в которой расписала:
✓основные ситуации на конкретных примерах. Получить ее вы сможете на моем Telegram- канале/

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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