Любителям предоставлять «уточненки». Зачем она нужна?

Порядок формирования обязательств на ЕНС с учетом уточнённых данных описан в п.5 ст.11.3 НК.

Приведу несколько ситуаций:

Если «уточнёнка» представлена после истечения срока уплаты налогов (взносов). Вот в этом случае порядок отражения на ЕНС зависит то того, подаете вы «уточнёнку» к уменьшению или к увеличению.

Если «уточнёнка» представлена до крайнего срока уплаты налогов (взносов). Обязательства на ЕНС отражаются на крайний срок уплаты налогов и взносов — 28-е число. Если «уточнёнка» будет представлена до этой даты, то обязательства на ЕНС будут отражены с учетом уточнённых данных. И не важно, как в «уточнёнке» изменилась сумма налога.

✅ Если в уточнённой декларации (расчете) сумма к уплате увеличилась, то обязательства на ЕНС будут скорректированы в день представления отчета.



✅ Если в уточнеёной декларации (расчете) сумма к уплате уменьшилась, то обязательства на ЕНС будут скорректированы только после окончания камеральной проверки этого отчета.

Сальдо ЕНС изменится в момент вступления в силу решения по проверке или когда пройдет 10 рабочих дней с момента ее окончания, если не было нарушений.