Ответственность за неуплату налога в 2024 году. Нюансы, на которые обязательно среагируют налоговики

То, что в декларации есть неотражение или неполнота отражения сведений, а также ошибки, из-за которых занижен налог, подтверждается актом проверки.

Если инспекция потребовала дать пояснения до составления акта, это не говорит о том, что она обнаружила ошибки или неотражение сведений;



2. Положительное сальдо ЕНС формируется, если общая сумма, перечисленная как ЕНП, больше совокупной обязанности;



3. Пени не начисляют на суммы положительного сальдо и суммы, зачтенные в счет предстоящих обязанностей;



4. Штрафа не будет, если у налогоплательщика со дня срока уплаты налога до дня вынесения решения по итогам проверки непрерывно было положительное сальдо ЕНС в размере, достаточном для полной или частичной уплаты;



5. Размер непрерывного положительного сальдо устанавливают за период со срока уплаты налога до дня подачи уточненной декларации;



6. Если налогоплательщик совершил умышленное нарушение, оснований не признавать такое деяние нарушением из-за положительного сальдо нет.



❗❗️❗️ФНС также отметила, что штраф снижают, если есть смягчающие обстоятельства. Ими могут быть в т.ч.: