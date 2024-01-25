Ответственность за неуплату налога в 2024 году. Нюансы, на которые обязательно среагируют налоговики

Налоговики обратили внимание на такие моменты:
То, что в декларации есть неотражение или неполнота отражения сведений, а также ошибки, из-за которых занижен налог, подтверждается актом проверки.
Если инспекция потребовала дать пояснения до составления акта, это не говорит о том, что она обнаружила ошибки или неотражение сведений;
2. Положительное сальдо ЕНС формируется, если общая сумма, перечисленная как ЕНП, больше совокупной обязанности;
3. Пени не начисляют на суммы положительного сальдо и суммы, зачтенные в счет предстоящих обязанностей;
4. Штрафа не будет, если у налогоплательщика со дня срока уплаты налога до дня вынесения решения по итогам проверки непрерывно было положительное сальдо ЕНС в размере, достаточном для полной или частичной уплаты;
5. Размер непрерывного положительного сальдо устанавливают за период со срока уплаты налога до дня подачи уточненной декларации;
6. Если налогоплательщик совершил умышленное нарушение, оснований не признавать такое деяние нарушением из-за положительного сальдо нет.
❗❗️❗️ФНС также отметила, что штраф снижают, если есть смягчающие обстоятельства. Ими могут быть в т.ч.:
выявление ошибок и неточностей самим налогоплательщиком и подача им уточненной декларации, даже если он вовремя не уплатил налог и пени;
положительное сальдо на момент подачи уточненной декларации, увеличивающей налоговые обязательства по итогам налогового периода.
(Письмо ФНС России от 27.12.2023 N БВ-4-7/16343@)
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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