С 2025 года надо применять ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

С отчетности за 2025 год всеми коммерческими и некоммерческими организациями необходимо применять бухгалтерский стандарт ФСБУ 4/2023, который меняет отчетные бланки и порядок их заполнения.

Минфин России утвердил ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Приказ Минфина России от 04.10.2023 № 157н).



Стандарт будет обязателен к применению с отчетности за 2025 год.



✓ Необходимо будет составлять отчетность по обновленным правилам;

✓ Будут новыми бланки отчетности, но состав бухотчетности останется прежним;

✓ Уточнено, какую информацию надо показывать в каждой из форм;

✓ Появились требования к содержанию упрощенной и промежуточной бухотчетности.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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