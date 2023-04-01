С 2025 года надо применять ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Минфин России утвердил ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Приказ Минфина России от 04.10.2023 № 157н).
Стандарт будет обязателен к применению с отчетности за 2025 год.
✓ Необходимо будет составлять отчетность по обновленным правилам;
✓ Будут новыми бланки отчетности, но состав бухотчетности останется прежним;
✓ Уточнено, какую информацию надо показывать в каждой из форм;
✓ Появились требования к содержанию упрощенной и промежуточной бухотчетности.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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