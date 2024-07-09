Уменьшение налоговой базы и уничтожение документов по убыткам

Компания уменьшила налоговую базу по налогу на прибыл в 2023 году на убытки 2019 года. Может ли компания уничтожить документы по убыткам в 2024 году?

Согласно п.4 ст. 283 НК РФ документы, подтверждающие убытки прошлых лет, должны храниться до тех пор, пока весь убыток не будет списан в уменьшение налоговой базы.



После того, как сумма убытка полностью списана, подтверждающие документы нужно хранить еще в течение 5 лет. Это следует из пп.8 п.1 ст. 23 НК РФ.



Минфин в письме от 19.07.2017 №03-07-11/45829 указал, что срок хранения, установленный ст. 23 НК РФ, начинает считаться после отчетного периода, в котором документ использовался последний раз.

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Если документы последний раз использовались в отчетности 2023 года, тогда их срок хранения считаем с 01.01.2024 г. Хранить необходимо до 31.12.2028 г.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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