Вправе ли налоговый орган в рамках КНП декларации по НДС истребовать штатное расписание

📜Суть дела
В рамках камеральной проверки декларации по НДС налоговики истребовали штатное расписание.
Организация его не представила, обосновав это тем, что штатное расписание не относится к документам, необходимым для вычета по НДС. За это ее оштрафовали.
⚖️Решения судов
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика. Но апелляция и кассация поддержали налоговиков, указав:
в спорах о праве на вычет нельзя ограничиваться формальными условиями НК. Нужно установить всю совокупность обстоятельств;
штатное расписание запросили, чтобы проверить реальность исполнения контракта;
налогоплательщик не вправе оценивать обоснованность запроса документов. Это решает инспекция.
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