Амнистия дробления бизнеса

В рамках амнистии прекращаются обязательства по уплате:
• сумм налогов, доначисленных за 2022 - 2024 гг. за дробление бизнеса;
• пеней, начисленных на эти суммы;
• штрафов за неуплату налогов, назначенных по ст. 122 НК РФ;
• штрафов за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения по ст. 120 НК РФ;
• штрафов за непредставление отчетности по ОСН по п. 1 ст. 119 НК РФ.
2 УСЛОВИЯ:
❶. Решение по итогам налоговой проверки за 2022 - 2024 гг. вступило в силу после 12 июля 2024 г.
❷. Наличие обстоятельств, при которых обязанность уплатить суммы налоговых доначислений, пеней и штрафов по дроблению прекращается.
Это происходит в следующих случаях:
2.1. по итогам налоговых проверок за 2025, 2026 гг. факты дробления не установлены;
2.2. выездные проверки за 2025, 2026 гг. не назначались;
2.3. налогоплательщик добровольно отказался от дробления бизнеса.
2.4. в отношении организации-налогоплательщика в ЕГРЮЛ вносится запись о том, что:
✓- она находится в процессе ликвидации;
✓- в отношении нее принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
✓- она признана банкротом и открыто конкурсное производство.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АМНИСТИИ:
1) Добровольно отказаться от дробления, определив свой налоговый режим исходя из консолидированных показателей по группе лиц;
2) Начать процесс ликвидации организаций;
3) Изменить структуру бизнеса и уйти от дробления.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
НАЛОГИ с Ольгой Неволиной
Налоговый юрист для бухгалтера. Мои разборы удивляют даже самых опытных бухгалтеров. 🔥 Про самые актуальные новости в сфере налогового и бухгалтерского законодательства. ❌Рекламу не размещаю
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