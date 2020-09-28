Правомерен ли запрос штатного расписания в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС?

📜СУТЬ ДЕЛА:
В рамках КНП декларации по НДС инспекция истребовала у компании штатное расписание с указанием ФИО сотрудников и должностей.
В ответ на требование компания пояснила, что штатное расписание не относится к документам, имеющим отношение к вычету НДС, и не представила его.
Инспекция оштрафовала компанию по статье 126 НК за отказ представить документ. Компания решила, что наказание несправедливо, и обжаловала штраф в суде.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
👉 Суд первой инстанции поддержал компанию, указав:
- Инспекция в рамках КНП может истребовать не любые документы, а только те, которые относятся к исчислению налогов. Инспекция не доказала, что штатное расписание компании связано с исчислением налогов. Кроме того, всю необходимую информацию инспекция может получить из отчетности, которую представляет компания в инспекцию по своим работникам (6-НДФЛ и РСВ).
👉 Апелляция и кассация встали на сторону налоговиков:
✓- В рамках КНП декларации по НДС налоговая может истребовать не только счета-фактуры и первичку, но и иные документы, относящиеся к спорным операциям (п. 8.1 ст. 88 НК). Налогоплательщик не вправе оценивать целесообразность запроса инспекцией какого-либо документа (определения ВС РФ от 14.07.2017 № 305-КГ17-8306, от 14.04.2017 № 310-КГ17-3551). В данном случае штатное расписание требовалось, чтобы проверить реальность исполнения муниципального контракта;
✓- Инспекторы не обязаны ограничиваться формальными условиями для принятия компанией сумм НДС к вычету;
✓- Компания не доказала, что у инспекции уже была вся нужная информация по штатным работникам.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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