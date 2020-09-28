Должны ли налоговики возместить убытки, которые возникли из-за их незаконных действий?

📜СУТЬ ДЕЛА:

ИФНС внесла запись о недостоверности адреса юридического лица в ЕГРЮЛ. Из-за этого Росалкогольрегулирование отозвало ключи для входа в ЕГАИС. Что привело к приостановке отгрузки выпускаемого алкоголя.



Компания доказала реальность адреса, запись о его недостоверности исключили из ЕГРЮЛ. В последствии вернули доступ в ЕГАИС.



Простой в работе компании составил 2 дня. Но за это время компания понесла убытки на сумму более 13 млн руб. (санкции за непоставленные товары, коммунальные отчисления и зарплата во время простоя). Компания решила взыскать с налоговиков убытки через суд.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Три инстанции поддержали компанию, но частично, указав, что налоговая должна компенсировать возместить неустойку — 4,9 млн руб., отказав в возмещении коммунальных расходов и зарплаты.

Суды посчитал, что эти издержки не возросли из-за простоя. Их оплачивают вне зависимости от отпуска продукции. Связь этих затрат с действиями чиновников не доказана.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина