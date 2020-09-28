Можно ли применять квалифицированную электронную подпись юрлица при подписании первичных документов?

До сих пор на практике используются так называемые «обезличенные» квалифицированные сертификаты ЭП. Это сертификаты, в которых в качестве владельца указывается только юридическое лицо и нет сведений о физлице, фактически использующим его.



Статья 9 Закона №402-ФЗ указывает, что каждый факт хозяйственной жизни должен оформляться первичными учетными документами. Такие документы могут быть составлены и форме электронного документа, подписанного электронной подписью.



❗❗️Однако, одним из обязательных реквизитов первичного документа является подпись лица (с указанием наименования должности и ФИО), которое совершает операцию и отвечает за ее оформление.



⚠️ВЫВОД:

Первичные учетные документы нельзя подписывать «обезличенной» электронной подписью юрлица. В этом случае документ не соответствует требованиями законодательства и не может выполнять функции первичного.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина