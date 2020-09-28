Требование на основании п.2 ст. 93.1 НК РФ вне рамок налоговых проверок

⚠️И для таких Требований важно - смогли ли мы идентифицировать сделки, о которых идет речь или нет.



НК РФ фактически не ограничивает количество сделок, по которым налоговики могут истребовать документы.



❗️Обратите внимание:

в п.2 ст. 93.1 НК речь идет именно о сделке!



Согласно ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.



В данном требовании налоговый орган запрашивает документы по трудовым отношениям с работником.



Согласно ст. 56 ТК РФ, трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда. ☄️Трудовой договор не является гражданско-правовой сделкой (Определение ВС ПФ от 08.04.2019 №81-КГ18-27; Постановление 9ААС от 16.01.2015 г. № 10АП-15175/14).



Должна отметить, что есть совсем иная точка зрения. Например, в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 28 от 16.05.2014 г. указано, что правовые нормы о крупных сделках и сделках с заинтересованностью не исключают возможности признания в качестве таковых трудовых договоров с работниками.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина