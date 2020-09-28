Можно ли деятельность ИП-родственников и друзей на одной территории оправдать конкуренцией с торговыми сетями?

📜СУТЬ ДЕЛА:

Предприниматель занимался ведением розничной торговли. В своей деятельности он вынужден был конкурировать с крупными федеральными розничными сетями. Ими фактически был установлен новый стандарт магазина, когда для обслуживания предназначен обширный торговый зал с богатым ассортиментом.

Чтобы быть конкурентоспособным, предприниматель открыл большой магазин с минимальным обособлением товаров.



Для открытия такого магазина нужны были значительные инвестиции, которые превышали возможности одного предпринимателя. Поэтому он пригласил других соинвесторов — предпринимателей на спецрежимах. В том числе взаимозависимых - родственников и друзей.



В рамках ВНП налоговики посчитали такую структуру бизнеса незаконным дроблением и доначислили недоимку по ОСН в размере более 173 млн.руб., а также пени и штрафы.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды трех инстанций поддержали налогоплательщика, указав:



✓- Взаимозависимость сама по себе не доказывает искусственное дробление бизнеса (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС 04.07.2018), ее недостаточно для доначислений (п. 6 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53);

✓- Каждый участник осуществляет свою деятельность самостоятельно и независимо друг от друга;

✓- Подконтрольность рассматриваемых лиц налоговым органом не доказана;

✓- Отношения между участниками имели разумную деловую цель: создание в кооперации торгового предприятия,

соответствующего деловым стандартам и требованиям потребителей.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина