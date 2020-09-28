НДС в переходный период: за чей счет?

С 2025 года все «упрощенцы» становятся плательщиками НДС. Те, у кого доход за 2024 год не превысит 60 млн руб., автоматически получат освобождение от НДС. У остальных НДС — «горячая» тема.

И в переходный период у многих возникнет вопрос:

❓Если договор с покупателем заключен без НДС, а отгрузка должна быть с НДС, то за чей счет платить НДС?

Вариантов (как минимум) два:

1. Заплатить НДС за свой счет.

Но как считать НДС:

✓ — по расчетной ставке (выделяя его из цены договора — 5/105, 7/107, 10/110 или 20/120)

или

✓— по прямой ставке (начисляя его сверх цены договора — 5%, 7%. 10% или 20%).

1.1. Согласно п. 1 ст. 154 НК налоговая база по НДС при реализации товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен без НДС. То есть в общем случае НК не предусматривает применение расчетной ставки для такого случая.

Именно такой точки зрения придерживается Минфин, что НДС необходимо считать по прямой ставке (5%, 7%, 10% или 20%), начисляя его сверх цены (письма Минфина от 16.12.2021 № 03-07-11/102559, от 08.11.2021 № 03-07-09/89781, от 03.03.2020 № 03-07-11/15710).

1.2. Однако, Верховный суд считает иначе.

Например, ВС разрешает при утрате права на освобождение от НДС (применение спецрежима) считать НДС, выделяя его из цены по расчетной ставке (5/105;, 7/107; 10/110 или 20/120). ВС считает, что сумма НДС должна быть определена так, как если бы налог изначально предъявлялся к уплате в рамках договора (определения ВС от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085 по делу № А05-13684/2017, от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744 по делу № А58-9294/2017).

2. Договориться с покупателем об изменении цены договора.

В этом случае бремя уплаты налога возлагается на покупателя по доп.соглашению об увеличении цены договора. Конечно, не всегда это можно сделать, например, практически невозможно изменять стоимость заключенных госконтрактов.

3. Если с покупателем договориться не получится, то можно попробовать обратиться в суд с вопросом об увеличении цены договора на сумму НДС.

⚠️Ставьте «+»в комментариях, и в следующем посте я расскажу о недавнем решении ВС по подобному вопросу.

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Ольга Неволина

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук