В какой момент утрачивается право на пониженные тарифы страховых взносов при утрате статуса субъекта МСП?

С 1 января 2025 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства, действуют пониженные тарифы страховых взносов для части выплат в пользу физлиц, превышающей ❗️1,5 МРОТ, установленного на начало года (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Сроки исключения сведений из реестра обозначены в частях 4 - 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.

В частности, содержащиеся в едином реестре субъектов МСП сведения о юридических лицах и ИП исключаются из реестра 10 июля текущего календарного года в случае:

✅- непредставления сведений о среднесписочной численности работников и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величину полученного дохода, за предшествующий календарный год;

✅- несоответствия условиям, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ.

НК РФ четко не регламентируют порядок применения пониженных тарифов страховых взносов в случае, если плательщик перестал соответствовать критериям для признания его субъектом МСП, но еще не исключен из реестра субъектов МСП.

⚠️Согласно официальным разъяснениям, организация, являющаяся субъектом МСП, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в реестр, и до 1-го числа месяца, в котором она исключена из реестра (письма Минфина России от 29.05.2023 N 03-15-06/48898, от 06.04.2021 N 03-03-07/25152, письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-17-11/65@).

‍⚖️Аналогичной точки зрения придерживаются и суды (Постановления АС Северо-Западного округа от 27.03.2023 N Ф07-2417/23, АС Волго-Вятского округа от 26.09.2022 N Ф01-4884/22).

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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