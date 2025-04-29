Новый план по борьбе с нелегальной занятостью

Мероприятия будут проводиться в 2025-2027 годах.
Комиссия одобрила комплекс мер из 18 пунктов, среди которых:
Анализ численности неработающих россиян, оценка их половозрастной структуры (ответственный Роструд — в срок до 15 июля 2025 года).
Устранение условий, способствующих совершению правонарушений в сфере трудовых отношений (ответственные Роструд совместно с МВД, в срок до 15 июля 2025 года).
Ежеквартальный мониторинг выявления нелегальной занятости.
Анализ существующей практики подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и подготовка предложений по тому, как их предотвратить (Минтруд с заинтересованными ведомствами, до 1 ноября 2025 года).
Расширение перечня индикаторов риска нарушений обязательных требований в сфере трудового законодательства (по этим основаниям контрольные органы могут назначать выездные проверки).
Оценка потенциальной численности нелегально занятых граждан в разрезе регионов и составление на её основе «рейтинга регионов по достижению целевого показателя по выводу из нелегальной занятости».
Усиление полномочий межведомственных комиссий по выявлению теневой занятости в регионах — им могут предоставить право выносить решения о включении нарушителей в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.
Возможно, для работодателей введут административную ответственность за неявку на заседания таких комиссий.
В программе по борьбе с теневой занятость будут участвовать Минтруд, ФНС, региональные власти и другие чиновники и ведомства. Они рассчитывают, что за 3 года смогут «обелить» рынок труда на 30%.
По оценке Минтруда, нелегально в РФ работают 9,6 млн человек.
Становится совсем "🔥жарко🔥".
Я предупреждала об этом год назад!
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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