Персональные данные: ключевые аспекты работы в новой реальности

Очень много обсуждений по поводу штрафов РКН и обращения с персональными данными. Безопасная работа с персональными данными требует глубокой осведомленности.

Для начала давайте разберемся, что такое вообще "персональные данные". Ведь если данные не персональные, то они не подпадают под действие Закона №152-ФЗ.

🅥 Персональные данные (п. 1 ст. 3 Закона N 152-ФЗ) – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определимому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Законодательство не имеет строгого перечня персональных данных, но основываясь на особенностях их обработки, можно выделить различные группы.

❶. Обычные персональные данные

Эта категория включает сведения о физических лицах, такие как фамилия, имя, отчество, образование и место жительства. Эти данные предоставляются самими субъектами.

❷. Разрешенные персональные данные

К ним относятся данные, которые субъект сам разрешил распространять, дав письменное согласие.

Теперь важно помнить: любое размещение информации в Интернете требует четкого согласия со стороны субъекта. Оно должно содержать все условия – от списков ресурсов до правил обработки.

Согласно новой практике, если вы в любое время решите отозвать согласие, у вас есть на это право, и оператор обязан прекратить обработку ваших данных.

❸. Специальные категории персональных данных

Эти данные требуют особой защиты: информация о расовой или национальной принадлежности, политических взглядах и состоянии здоровья. Их неправомерное использование может привести к серьезным последствиям, таким как дискриминация и ущемление прав человека.

Среди них также выделяются биометрические данные. Например, это могут быть отпечатки пальцев или изображения радужной оболочки глаза. Важно помнить, что обработка таких данных требует строгого соблюдения законодательства и получения письменного согласия.

❹. Обезличенные персональные данные.

И тут сразу важный вопрос: являются ли они персональными данными? Согласно Закону №152-ФЗ, обезличенные данные – это информация, не позволяющая установить личность без дополнительных сведений.

Обезличивание, по сути, делает информацию не относимой к личностям.

Однако, несмотря на это, последние изменения законодательства признают их как персональные данные.

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Дальше будет еще интересней!



Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog