Кто должен подать уведомление в Роскомнадзор

Кто должен подавать уведомление в РКН об обработке персональных данных?

Все организации или физические лица, которые планируют работать с персональными данными, должны подать Уведомление в Роскомнадзор (ст. 22 Закона № 152-ФЗ).

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Данные включены в государственные информационные системы, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;

Оператор обрабатывает данные вручную без использования средств автоматизации, т.е. исключительно "на бумаге";

Обработка данных предусмотрена законодательством о транспортной безопасности.

⚠️Обратите внимание: речь идет о персональных данных физических лиц!

Если вы собираете и храните персональные данные, то обязаны уведомить об этом РКН до начала этих действий.

ЕСЛИ УЖЕ ПОДАВАЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ:

📃После подачи уведомления РКН включает вас в реестр операторов. Если вы уже в реестре, повторное уведомление не требуется.

Проверить наличие в реестре можно на сайте https://pd.rkn.gov.ru/.



⚠️Если вы подавали уведомление по форме, утв. Приказом Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94, требуется подать корректирующее уведомление по новой форме — в разрезе целей.

ПРОВЕРЬТЕ:

дату регистрации уведомления;

по ссылке откройте форму, если в ней есть раздел "Список системной информации и их параметры", значит нужно подать корректировочное уведомление по новой форме.

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

Направить бумажное Уведомление по форме;

Сформировать электронные Уведомление и направить с использованием КЭП;

Сформировать Уведомление и направить в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.

Лично мне показались наиболее удобными 2 и 3 способы.

⚠️Подготовила для вас Памятку "Как представить Уведомление в РКН". Получить ее вы можете, написав в моего 🤖 БОТА (@Nevolina_bot) слово "РКН".

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog