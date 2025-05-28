Кто должен подать уведомление в Роскомнадзор

Все организации или физические лица, которые планируют работать с персональными данными, должны подать Уведомление в Роскомнадзор (ст. 22 Закона № 152-ФЗ).
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Данные включены в государственные информационные системы, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;
Оператор обрабатывает данные вручную без использования средств автоматизации, т.е. исключительно "на бумаге";
Обработка данных предусмотрена законодательством о транспортной безопасности.
⚠️Обратите внимание: речь идет о персональных данных физических лиц!
Если вы собираете и храните персональные данные, то обязаны уведомить об этом РКН до начала этих действий.
ЕСЛИ УЖЕ ПОДАВАЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ:
📃После подачи уведомления РКН включает вас в реестр операторов. Если вы уже в реестре, повторное уведомление не требуется.
Проверить наличие в реестре можно на сайте https://pd.rkn.gov.ru/.
⚠️Если вы подавали уведомление по форме, утв. Приказом Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94, требуется подать корректирующее уведомление по новой форме — в разрезе целей.
ПРОВЕРЬТЕ:
дату регистрации уведомления;
по ссылке откройте форму, если в ней есть раздел "Список системной информации и их параметры", значит нужно подать корректировочное уведомление по новой форме.
СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
Направить бумажное Уведомление по форме;
Сформировать электронные Уведомление и направить с использованием КЭП;
Сформировать Уведомление и направить в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.
Лично мне показались наиболее удобными 2 и 3 способы.
⚠️Подготовила для вас Памятку "Как представить Уведомление в РКН".
Получить ее вы можете, написав в моего 🤖 БОТА (@Nevolina_bot) слово "РКН".
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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