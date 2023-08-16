Собираемость налогов в цифрах и процентах. Разбор статистики

Меня заинтересовала динамика имущественных налогов
Статистики за 7 месяцев текущего года пока нет. Да и Егоров Мишустину про эти налоги не говорил. Их больше интересует НДС, НДПИ и налог на прибыль.
Пришлось поковыряться в Аналитическом портале ФНС РФ и найти статистику за прошлый год. Смотрите на картинку. Магическим образом бюджет РФ в 2022 году пополнился аж на 1,6 трлн рублей за счет имущественных налогов. А это на 13% больше, чем за 2021 год.
Если разбить по видам налогов:
👉 Налога на имущество физических лиц в январе-декабре 2022 года поступило 98,6 млрд рублей, или на 16,7% больше, чем в январе-декабре 2021 года.
👉 Налога на имущество организаций в январе-декабре 2022 года поступило 1 126,1 млрд рублей (69% общей суммы поступлений имущественных налогов), или на 16,6% больше, чем в январе-декабре 2021 года.
👉 Транспортного налога в январе-декабре 2022 года поступило 205,4 млрд рублей (13% общей суммы поступлений имущественных налогов), что на 4,9% больше, чем в январе-декабре 2021 года.
👉 Поступления земельного налога в январе-декабре 2022 года составили 200,4 млрд рублей (12% всех поступлений имущественных налогов), что на 1,9% большее, чем в январе-декабре 2021 года.
Какой делаю вывод
Лидерами по приросту собираемости являются налог на имущество физлиц и налог на имущество организаций.
🤔 С первым налогов всё более или менее понятно: он весь считается от кадастровой стоимости недвижимости физлица, а в последние годы только жилых метров вводится по 100 млн в год. Отсюда и рост собираемости.
🤔 Со вторым налогом всё не очень понятно. Хочется узнать ваше мнение ⤵️
Комментарии4
А что непонятного? У многих юриков налог на имущество организаций, если это имущество недвижимое, тоже исчисляется с кадастровой стоимости. Причем, организации на УСН от него не освобождаются. А кадастровая стоимость регулярно растет. Кроме того, ставка этого налога ежегодно увеличивалась на 0,1% и за несколько лет выросла с 1,5% до 2%.
Дмитрий ЖелнинУправляющий партнерМитсан Консалтинг
Да, Спасибо за мнение)) Действительно, ставка налога на имущество имеет прогрессивную шкалу.
Да и кадастровая стоимость не отстает. В этом году опять по всей стране проводят кадастровую переоценку.
Переоценка - это полбеды. А когда произвольно просто меняют кадастровую стоимость в сторону увеличения - вот это ужас-ужас. Мы несколько раз оспаривали повышение, можно сказать, относительно успешно - вместо, например, 15% нам повышали на 2-5%. Но ведь повышали!))
Дмитрий ЖелнинУправляющий партнерМитсан Консалтинг
Ну, они это повышение успешно списывают на инфляцию))