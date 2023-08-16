Собираемость налогов в цифрах и процентах. Разбор статистики

На днях М.Мишустин встретился с главой ФНС Даниилом Егоровым. Тот рассказал, что за полгода бюджет получил 21,7 трлн руб. поступлений. Их сумма выросла на 4%, или на 743 млрд руб. В региональных бюджетах увеличение налоговых доходов достигло почти 8%.

Меня заинтересовала динамика имущественных налогов

Статистики за 7 месяцев текущего года пока нет. Да и Егоров Мишустину про эти налоги не говорил. Их больше интересует НДС, НДПИ и налог на прибыль.

Пришлось поковыряться в Аналитическом портале ФНС РФ и найти статистику за прошлый год. Смотрите на картинку. Магическим образом бюджет РФ в 2022 году пополнился аж на 1,6 трлн рублей за счет имущественных налогов. А это на 13% больше, чем за 2021 год.

Если разбить по видам налогов:

👉 Налога на имущество физических лиц в январе-декабре 2022 года поступило 98,6 млрд рублей, или на 16,7% больше, чем в январе-декабре 2021 года.

👉 Налога на имущество организаций в январе-декабре 2022 года поступило 1 126,1 млрд рублей (69% общей суммы поступлений имущественных налогов), или на 16,6% больше, чем в январе-декабре 2021 года.

👉 Транспортного налога в январе-декабре 2022 года поступило 205,4 млрд рублей (13% общей суммы поступлений имущественных налогов), что на 4,9% больше, чем в январе-декабре 2021 года.

👉 Поступления земельного налога в январе-декабре 2022 года составили 200,4 млрд рублей (12% всех поступлений имущественных налогов), что на 1,9% большее, чем в январе-декабре 2021 года.

Какой делаю вывод

Лидерами по приросту собираемости являются налог на имущество физлиц и налог на имущество организаций.

🤔 С первым налогов всё более или менее понятно: он весь считается от кадастровой стоимости недвижимости физлица, а в последние годы только жилых метров вводится по 100 млн в год. Отсюда и рост собираемости.

🤔 Со вторым налогом всё не очень понятно. Хочется узнать ваше мнение ⤵️

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