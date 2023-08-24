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Дмитрий Желнин
Налог на имущество

Государство взыщет с бизнеса еще 3 триллиона рублей. Организации могут перевести на расчет налога на имущество только по кадастровой стоимости

Читай, к чему приведет перевод расчета налога на имущество на кадастровую стоимость❗
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Читай, к чему приведет перевод расчета налога на имущество на кадастровую стоимость❗

Уже писал, что скоро вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом на имущество от кадастровой стоимости. Подробности можно найти в моем ТГ-канале, ссылка в шапке профиля.

Думал-думал я о таких перспективах и решил поковыряться в анналах ФНС. Да, с одной буквой «н»! А вы что подумали? 😉 Поковыряться и найти статистику по налогу на имущество.

Вот здесь она была

Для начала сухие цифры, а аналитика и выводы будут в конце поста.

СТАТИСТИКА

1. Налог на имущество организаций в отношении имущества, налоговая база по которому определяется как среднегодовая стоимость.

Количество налогоплательщиков: 235 867.

Налоговая база: 49 770 119 633 000 или почти 50 трлн рублей.

Начисленный налог: 999 653 559 000 или почти 1 трлн рублей.

Средняя ставка налога: 2,01%.

2. Налог на имущество организаций в отношении имущества, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость.

Количество налогоплательщиков: 123 262.

Налоговая база: 12 540 999 105 000 или 12,5 трлн рублей.

Начисленный налог: 201 573 875 000 или чуть больше 200 млрд рублей.

Средняя ставка налога: 1,61%📌

АНАЛИТИКА

Чуть меньше 10 лет назад в своем исследовании управляющий партнер Группы компаний «АФК» Вера Консетова писала, что балансовая, кадастровая и рыночная стоимости недвижимости не соответствуют друг другу. Расхождения достигают 10-20-кратного размера.

Да, исследование древнее. Но во-первых, более свежих данных у меня нет. А во-вторых, статистика оспаривания кадастровой стоимости говорит, что не особо много за 10 лет поменялось. Поэтому будем исходить из того, что балансовая (среднегодовая) стоимость недвижимости в 10-20 раз ниже, чем кадастровая, пусть даже последняя равна рыночной. Единственное, что сделаем всё ж — введем поправку на возраст исследования В. Консетовой и соотношение уменьшим в два раза. Пусть кадастровая стоимость будет выше среднегодовой примерно в 5 раз. Не против? 😉

Таким образом, получаем следующую формулу:

Налоговая база по среднегодовой стоимости Х 5 = примерная налоговая база по кадастровой стоимости.

Подставляем значения:

49 770 119 633 000 Х 5 = 248 850 598 165 000 или 248 трлн рублей.

Умножим полученную налоговую базу на среднюю ставку налога (1,61%📌) и получим:

3 981 609 570 640,00 или почти 4 трлн рублей.

ВЫВОДЫ

Понимаю, что расчет очень грубый и примитивный. Но для понимания того, зачем государству понадобилось вдруг все объекты недвижимости оценить по кадастру, вполне понятный.

При налогообложении с балансовой стоимости бюджет зарабатывал 1 трлн рублей. При налогообложении с кадастровой будет зарабатывать 4 трлн.

Для чистоты эксперимента можете получившуюся цифру еще на 2 разделить — суть та же.

3 Вопроса

  1. Считаете ли вы, что налогообложение недвижимости от среднегодовой (балансовой) стоимости останется?

  2. Знаете ли вы, что кадастровая стоимость рассчитывается именно сейчас - в 2023 году?

  3. Видите ли Вы смысл в снижении кадастровой стоимости заранее - до ее утверждения?

Ответы пишите, пожалуйста, под этим постом или в моем Телеграм-канале «Желнин о налогах на недвижку». Ссылка в шапке профиля.

Дмитрий Желнин

Дмитрий Желнин

Управляющий партнер в Митсан Консалтинг

10 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип gnews
    gnews 10 минут назад

    gnews spb

    Сенсация ! )))

    Налог на имущество организаций исходя

    из кадастровой стоимости

    выше,

    чем исходя из среднегодовой.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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