За 15 минут iPhone научится говорить вашим голосом. Не опасно ли это

Функция помогает создать «синтезированный голос, звучащий как их собственный» для общения с друзьями и членами семьи.

По словам Apple, пользователи смогут за 15 минут создать «персональный голос», прочитав набор текстовых подсказок вслух. Поскольку функция интегрируется с функцией Live Speech, пользователи могут затем печатать то, что они хотят сказать, и их персональный голос будет читать это всем, с кем они хотят поговорить.

Apple говорит, что функция использует «машинное обучение на устройстве для сохранения конфиденциальности и безопасности информации пользователей».

Работа над новой функцией была замечена в прошлом году в бета-версии iOS 16.2. Apple говорит, что функция появится «позже в этом году», что указывает на то, что она может стать частью iOS 17.

В Apple говорят, что эти революционные функции были разработаны с учетом отзывов представителей сообщества лиц с инвалидностью, чтобы поддерживать таких пользователей и помогать им находить новые способы общения.

Я считаю, что это прекрасно, и очень уважаю то, как в США и других странах Запада заботятся о людях с инвалидностью. Но при этом меня немного пугает вопрос безопасности.

Сценариев неправомерного использования этой технологии может быть много. Знакомый или просто хакер, получивший доступ к голосу человека, может опустошить его банковский счет. Таким же образом деньги могут «увести» и со счета компании. И это — только самый очевидный, лежащий на поверхности сценарий. А ведь есть и другие виды мошенничества, да и просто репутационные риски.

Конечно, не все будут пользоваться этой функцией Apple — все-таки она разработана для людей с инвалидностью, и вряд ли обычные пользователи будут просто так синтезировать свой голос.

Но я вполне могу представить, что другие компании выпустят подобный продукт для массовой аудитории. Например, сделают автоответчик с вашим голосом, который станет вашим «телефонным секретарем» и будет отвечать на рабочие звонки, общаться с курьерами, отшивать мошенников…

Звучит удобно, не правда ли?

Но если такие решения появятся — а я уверен, это лишь вопрос времени — нам всем нужно будет серьезно подумать над защитой своих биометрических данных и уникальности собственного голоса.

Я не безумный луддит и не считаю что эти технологии надо запрещать или как-то тормозить их развитие. Но при этом очень важно обратить внимание на вызовы, с которыми мы можем столкнуться.

Возможно, быть более осторожными, понимать, с какой технологией имеем дело и какие у ее использования могут быть последствия. И свой вклад — проинформировать вас — я в это дело внес)