Облигации — возможность обогнать вклады с минимальными рисками. Как это выглядит на примере

В условиях, когда по вкладам ставки становятся ниже, а счета-копилки вообще предлагают смешные проценты, люди ищут способы заработать больше, но также без усилий. В этом помогут облигации. У облигаций есть неоспоримые плюсы, но есть и минусы. Давайте разбираться.

Облигации — что это такое

Облигации — это долговые бумаги какой-то компании, учреждения или даже правительства.

В дополнение или вместо кредита компаниям бывает необходимо привлечь деньги. Поэтому они могут выпустить облигации и предлагать доход по ним.

Например, компания А взяла кредит под 15% годовых, но этого не хватило, новый не дают. Нужно еще 1 млн рублей. Тогда компания А выпускает 1000 облигаций каждая из которых стоит для клиентов 1000 рублей. Компания А за покупку облигаций обещает 14% годовых. Так компания сэкономит на % в сравнении с кредитом, и повысит свою привлекательность инвестиционную, если все % выплатит клиентам вовремя и в полном размере.

Как это выглядит на примере

Чаще всего, облигации бывают «купонными». То есть, вам как покупателю облигации будет выплачиваться «купон».

По факту это просто деньги, которые перечисляются вам раз в месяц, полгода или год. Чаще всего, компании предпочитают платить купоны раз в полгода.

Цены у облигаций варьируются, но по статистике в подавляющем большинстве случаев, стартовая цена облигации 1000 рублей. Видимо, так всем проще считать затем купоны и сводить дебет с кредитом.

Еще облигации бывают с конечным сроком обращения, а бывают бесконечные.

Но опять же, тут статистика в пользу конечных облигаций, то есть когда срок заканчивается и в конце срока по облигации возвращается номинал, те 1000 рублей, которые вы потратили на покупку — вам вернутся. А пока облигация не закончилась, вам будут начисляться купоны, то есть проценты.

Можно выделить следующие особенности:

Компания может сделать облигацииамортизационными. То есть, номинал, например, в 1000 рублей, отдавать покупателю постепенно, вместе с купонами.

Это важно отслеживать, чтобы инвестировать полученные деньги снова в облигации или в другие бумаги, инструменты на рынке.

У облигаций бывает срокоферты.

Это означает, что если вы хотите получить номинал раньше, чем заканчивается срок облигации, то компания в определенную дату дает оферту, то есть позволяет покупателю заявить о желании вернуть деньги номинала в дату оферты, не дожидаясь окончания облигации в целом.

Цена облигации на рынке не обязательно равна цене номинала.

Если облигация выпущена надежной крупной компанией, которая стабильно платит хорошие купоны, то на рынке цена растет и наоборот падает, если компания проявила себя с не очень выгодной стороны.

Поэтому ровно за 1000 рублей на свободном фондовом рынке предложений может не быть, облигация может стоить, к примеру, 1102 руб., или 945 рублей.

Разброс цен не очень высокий, как правило, потому что облигации — это более предсказуемый инструмент на рынке, чем акции.

Какой доход приносят

Облигации очень часто имеют доходность купона выше, чем у банковских вкладов. Но у облигаций больше рисков — как уже писали, рыночная стоимость бывает разной, что влияет на доходность.

Также у облигаций нет страхования от АСВ (агентство по страхованию вкладов). Плюсом есть риск банкротства компании.

Как же себя обезопасить?

Первое — это выбирать облигации разных компаний, чтобы снизить риск.

Второе — стараться участвовать в первичном размещении, если компания надежная.

Первичное размещение — это когда компания только выпускает бумаги и вы станете первым покупателем, а значит купите облигации по цене номинала, не выше.

Есть еще один способ избежать рисков — это ОФЗ, облигации федерального займа. Такие облигации выпускает само правительство, а точнее Минфин. А значит гарантии железные, что с облигациями все будет в порядке.

Минус у таких облигаций есть, это небольшая ставка купона. Обычно совсем чуть выше банковского вклада. Поэтому ОФЗ обычно инвесторы покупают просто для того, чтобы часть денег в инвестициях была защищена от прочих рисков.

А как покупать

Здесь все просто — выбираете любого брокера, открываете инвестиционный счет, неважно обычный или ИИС. В приложении брокера или на сайте находите нужные облигации и покупаете их. Все очень просто.

Налоги за вас заплатит брокер, это 13% НДФЛ. Налоги тоже следует учитывать при подсчете конечной прибыли.

Также брокеры сейчас сами составляют подборки облигаций и дают возможность участвовать в первичных размещениях. Поэтому сейчас процесс инвестиций в облигации максимально простой.

В заключение, хотим отметить, что у облигаций в разрезе всех инструментов инвестиций, самые минимальные риски. Даже если вы покупаете не ОФЗ, а облигации какого-то бизнеса, то за надежность инвестиций может отвечать сам бренд.

Например, крупные компании России стабильно работают и, с большей вероятностью, продолжат работать в любые времена — Газпром, МТС, Сбер и тп. Поэтому, если вы хотите избежать рисков, возможно, не стоит игнорировать облигации крупных компаний, не ограничивайтесь лишь ОФЗ.

В статье нет индивидуальных инвестиционных рекомендаций, окончательное решение принимаете только вы. Удачных инвестиций!