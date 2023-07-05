Облигации — возможность обогнать вклады с минимальными рисками. Как это выглядит на примере

Облигации — что это такое
Облигации — это долговые бумаги какой-то компании, учреждения или даже правительства.
В дополнение или вместо кредита компаниям бывает необходимо привлечь деньги. Поэтому они могут выпустить облигации и предлагать доход по ним.
Например, компания А взяла кредит под 15% годовых, но этого не хватило, новый не дают. Нужно еще 1 млн рублей. Тогда компания А выпускает 1000 облигаций каждая из которых стоит для клиентов 1000 рублей. Компания А за покупку облигаций обещает 14% годовых. Так компания сэкономит на % в сравнении с кредитом, и повысит свою привлекательность инвестиционную, если все % выплатит клиентам вовремя и в полном размере.
Как это выглядит на примере
Чаще всего, облигации бывают «купонными». То есть, вам как покупателю облигации будет выплачиваться «купон».
По факту это просто деньги, которые перечисляются вам раз в месяц, полгода или год. Чаще всего, компании предпочитают платить купоны раз в полгода.
Цены у облигаций варьируются, но по статистике в подавляющем большинстве случаев, стартовая цена облигации 1000 рублей. Видимо, так всем проще считать затем купоны и сводить дебет с кредитом.
Еще облигации бывают с конечным сроком обращения, а бывают бесконечные.
Но опять же, тут статистика в пользу конечных облигаций, то есть когда срок заканчивается и в конце срока по облигации возвращается номинал, те 1000 рублей, которые вы потратили на покупку — вам вернутся. А пока облигация не закончилась, вам будут начисляться купоны, то есть проценты.
Можно выделить следующие особенности:
Компания может сделать облигацииамортизационными. То есть, номинал, например, в 1000 рублей, отдавать покупателю постепенно, вместе с купонами.
Это важно отслеживать, чтобы инвестировать полученные деньги снова в облигации или в другие бумаги, инструменты на рынке.
У облигаций бывает срокоферты.
Это означает, что если вы хотите получить номинал раньше, чем заканчивается срок облигации, то компания в определенную дату дает оферту, то есть позволяет покупателю заявить о желании вернуть деньги номинала в дату оферты, не дожидаясь окончания облигации в целом.
Цена облигации на рынке не обязательно равна цене номинала.
Если облигация выпущена надежной крупной компанией, которая стабильно платит хорошие купоны, то на рынке цена растет и наоборот падает, если компания проявила себя с не очень выгодной стороны.
Поэтому ровно за 1000 рублей на свободном фондовом рынке предложений может не быть, облигация может стоить, к примеру, 1102 руб., или 945 рублей.
Разброс цен не очень высокий, как правило, потому что облигации — это более предсказуемый инструмент на рынке, чем акции.
Какой доход приносят
Облигации очень часто имеют доходность купона выше, чем у банковских вкладов. Но у облигаций больше рисков — как уже писали, рыночная стоимость бывает разной, что влияет на доходность.
Также у облигаций нет страхования от АСВ (агентство по страхованию вкладов). Плюсом есть риск банкротства компании.
Как же себя обезопасить?
Первое — это выбирать облигации разных компаний, чтобы снизить риск.
Второе — стараться участвовать в первичном размещении, если компания надежная.
Первичное размещение — это когда компания только выпускает бумаги и вы станете первым покупателем, а значит купите облигации по цене номинала, не выше.
Есть еще один способ избежать рисков — это ОФЗ, облигации федерального займа. Такие облигации выпускает само правительство, а точнее Минфин. А значит гарантии железные, что с облигациями все будет в порядке.
Минус у таких облигаций есть, это небольшая ставка купона. Обычно совсем чуть выше банковского вклада. Поэтому ОФЗ обычно инвесторы покупают просто для того, чтобы часть денег в инвестициях была защищена от прочих рисков.
А как покупать
Здесь все просто — выбираете любого брокера, открываете инвестиционный счет, неважно обычный или ИИС. В приложении брокера или на сайте находите нужные облигации и покупаете их. Все очень просто.
Налоги за вас заплатит брокер, это 13% НДФЛ. Налоги тоже следует учитывать при подсчете конечной прибыли.
Также брокеры сейчас сами составляют подборки облигаций и дают возможность участвовать в первичных размещениях. Поэтому сейчас процесс инвестиций в облигации максимально простой.
В заключение, хотим отметить, что у облигаций в разрезе всех инструментов инвестиций, самые минимальные риски. Даже если вы покупаете не ОФЗ, а облигации какого-то бизнеса, то за надежность инвестиций может отвечать сам бренд.
Например, крупные компании России стабильно работают и, с большей вероятностью, продолжат работать в любые времена — Газпром, МТС, Сбер и тп. Поэтому, если вы хотите избежать рисков, возможно, не стоит игнорировать облигации крупных компаний, не ограничивайтесь лишь ОФЗ.
В статье нет индивидуальных инвестиционных рекомендаций, окончательное решение принимаете только вы. Удачных инвестиций!
Комментарии