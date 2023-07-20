Рейтинг брокеров 2023. Где лучше открыть инвестиционный счет

Еще лет десять назад в России инвестировал только каждый сотый житель. Сейчас это практически каждый десятый, а если смотреть на самый активный возраст в плане заработков и трат — то почти каждый второй. То есть, от первоначальной цифры в процентном соотношении жители России ушли сильно вперед, это положительный знак — граждане активнее включаются в экономические процессы через брокеров.

Тем не менее выбор брокера — это всегда актуальный вопрос. Ведь, инвестируя с одним брокером, можно одновременно открыть счет у другого. Особенно, если другой предлагает условия лучше, выгоднее.

Возможно, что у вас вообще нет брокерского счета и глаза разбегаются при выборе своего первого брокера. Мы поможем.

Что говорит Московская биржа

Московская биржа — крупнейший в России организатор торгов ценными бумагами и прочими активами. После введения ряда санкций, Московская биржа остается чуть ли не единственной площадкой, где стабильно проводятся торги.

У Московской биржи есть своя статистика, которая, по сути, отражает российский брокерский бизнес — есть списки самых крупных брокеров по разным критериям: по количеству клиентов, по торговому обороту, по темпам роста и тп.

В 2022 году рейтинг по количеству инвесторов занимали 3 банка-брокера — Тинькофф, Сбер и ВТБ. С их брокерским обслуживанием под названиями, соответственно, Тинькофф Инвестиции, Сбер Инвестиции и ВТБ Мои Инвестиции. По числу активных инвесторов места рейтинга те же. По оборотам лидировал БКС Мир Инвестиций.

В этом году «Рейтинг активности» Московская биржа либо уже не ведет, либо будет публиковать раз в год. Точной информации на сайте нет, но все предыдущие рейтинги брокеров удалены. Результаты остались только в публикациях на других площадках, в деловых СМИ.

Кого рассмотрим конкретно

В данной статье мы рассмотрим трех брокеров, которые лидировали сразу в нескольких рейтингах Московской биржи — Тинькофф, Сбер и ВТБ. Логично, что именно эти брокеры оказывают один из лучших сервисов, судя по количеству клиентов и их активности.

Рейтинг Московской биржи — довольно объективный параметр, ведь затрагивает лишь количественные данные.

Прочие рейтинги в интернете довольно субъективные — они формируются на основе отзывов пользователей с конкретного портала, а также включаются рекламные предложения (sravni, banki). Причем рейтинги одной отзывной площадки отличаются от рейтинга другой — но в топе также всегда есть указанные выше банки-брокеры.

Поэтому давайте рассмотрим тех брокеров, которые занимали лидирующие места по конкретным показателям Московской биржи.

Все брокеры сразу

Давайте сразу посмотрим сравнительную таблицу с тарифами всех брокеров.

Комиссии указали вкратце, применительно к торговле ценными бумагами. Сравнивались только стандартные тарифы — не премиальные, и не те, что доступны по подписке.

Брокер Доступные инструменты Комиссии Онлайн-открытие Тинькофф Акции, Облигации, ETF, Фьючерсы, Драгметаллы, Валюта, Опционы, Маржинальная торговля, Ноты, Автоследование, Гонконгская биржа, IPO, Первичные размещения облигаций Инвестор: 0,3%, Обслуживание бесплатное. Трейдер: 0,05%, Обслуживание 290 руб или бесплатное Да Сбер Акции, Облигации, ETF, Фьючерсы, Валюта, Опционы, Маржинальная торговля, Готовые портфели с защитой капитала, но без гарантированной ставки дохода Инвестиционный: 0,3%, Обслуживание бесплатное. Самостоятельный: 0,06% до оборота в 1 млн руб, свыше - 0,035%. Обслуживание бесплатное Да, если есть карта банка ВТБ Акции, Облигации, ETF, Фьючерсы, Валюта, Опционы, Маржинальная торговля, IPO, Первичные размещения Мойонлайн: 0,05-0,08%, Обслуживание бесплатное. Профессиональный стандарт: 0,0472-0,0772%, Обслуживание 150 руб Да

Не смотрим на премиум или тарифы, доступные по какой-либо подписке, потому что премиум-статус или подписка — приобретаются для обслуживания по всем продуктам банка.

Если же человек хочет открыть лишь брокерский счет, то приобретать дополнительно премиум-статус в банке не всегда оправдано. В целом, сравнение премиальных тарифов, статусов, подписок — тема для целой отдельной статьи. Возможно, вернемся к этой теме позже.

После таблицы рассмотрим уже каждого брокера детальнее — по тарифам и каким-то уникальным условиям.

Тинькофф Инвестиции — условия и уникальные предложения

В Тинькофф открыть брокерский счет могут граждане РФ с 18 лет, имеющие налоговое резидентство РФ.

Открыть можно онлайн, скачав приложение Тинькофф Инвестиции или через сайт Тинькофф. Для мгновенного и бесплатного вывода денег со счета нужна бесплатная дебетовая карта банка.

На выбор есть 3 тарифа: Инвестор, Трейдер и Премиум. Ниже приведем скриншот условий двух из трех тарифов (так как не сравниваем премиальные) с сайта брокера:

На наш взгляд, самый привлекательный тариф для массового инвестора — тариф Трейдер. Там в 6 раз ниже комиссия за торговлю акциями, облигациями и паями фондов.

Обслуживание стоит 290 руб. и окупается при торговле в месяц примерно от 97 000 руб., что не так уж много при условии инвестиций на средние суммы.

Также комиссия не списывается, если инвестор в какой-то месяц не инвестирует.

Бесплатным Трейдер можно сделать, если хранить от 2 млн руб. на брокерском счете в деньгах и/или бумагах, либо показывать оборот в 5 млн руб. за предыдущий месяц.

Особенности сервиса

Ключевыми особенностями сервиса в Тинькофф Инвестиции по отзывам являются — бесплатный моментальный вывод средств 24/7; бесплатное хранение бумаг и включенные биржевые сборы в обозначенные в тарифе комиссии.

Из фишек, отличающих сервис от других:

инвесткопилка;

собственная социальная сеть для инвесторов «Пульс»;

онлайн-перевод ценных бумаг от другого брокера в Тинькофф;

постоянные акции с призами в виде подарочных виртуальных акций;

автоследование за стратегами, с которыми можно открыто общаться прямо в социальной сети Пульс.

Сбер Инвестиции — тариф и услуги

На сайте банка довольно обширное определение требований для открытия брокерского счета: «Счет может открыть любой гражданин РФ, при этом банк вправе отказать любому заинтересованному лицу».

Это может означать как и то, что банк откроет счет и без налогового резидентства РФ, и гражданам от 14 лет, так и может не означать этого.

Конкретика как оформить счет, скорее всего, описана в объемных документах брокера. Это минус, ведь основные условия лучше показывать сразу на сайте доступно.

На выбор есть 2 тарифа — Самостоятельный и Инвестиционный. Помимо комиссий, разница в том, что Самостоятельный тариф предполагает инвестирование, покупки и продажи активов, без каких-либо сервисов помощи, а Инвестиционный тариф дает доступ на специальный портал аналитики Сбера, а также предполагает аналитическую индивидуальную поддержку.

Основные моменты тарифов ниже:

Услуги

С Инвестиционным тарифом Сбер предлагает инвесторам со статусом квалифицированного инвестора:

регулярные рассылки с аналитикой,

доступ в портал SberCIB Investment Research с регулярно обновляемой аналитикой, обзором и возможными стратегиями инвестиций.

Преимуществом также является наличие готовых инвестиционных портфелей, к которым можно подключиться и без брокерского счета.

ВТБ Мои Инвестиции — что предлагает банк как брокер

Для открытия брокерского счета онлайн в ВТБ, нужно иметь верифицированный аккаунт на Госуслугах.

Требования на сайте банка также четкие не описаны, но судя по открытым данным в сети, они совпадают с Тинькофф — совершеннолетие, гражданство РФ и налоговое резидентство РФ.

На выбор есть целых 6 тарифов, но 4 из них доступны только с пакетом Привилегия и Прайм.

То есть, мы посмотрим только на 2 тарифа — Мой онлайн и Профессиональный стандарт.

Тариф Комиссии за сделки с ценными бумагами Комиссии за сделки с валютой Обслуживание Мой онлайн 0,05%, если сделка исполняется не сразу (Мейкер), 0,08%, если сделка исполняется сразу (Тейкер) 0,05% + 50 руб, если сделка на 1-49 полный лот валюты, 0,05% от 50 лотов Мейкер, 0,0545% от 50 лотов Тейкер Бесплатное Профессиональный стандарт Зависит от оборота. До 1 млн руб 0,0472% Мейкер, 0,0772% Тейкер. От 1 до 5 млн руб на 0,0177% дешевле. 0,0472% Мейкер, 0,0772% или +0,0045% от 50 лотов Тейкер 150 руб

Из особенностей сервиса:

робот-советник,

риск-профилирование,

подборки готовых идей,

таймер активной сессии,

обучение основам.

К слову, у брокеров выше есть аналогичные решения. Каких-то по-настоящему уникальных услуг у брокера не обнаружили.

Что в итоге — кто лучше

У каждого брокера есть свои плюсы — Тинькофф предлагает уникальные особенности, новые для рынка «фишки». ВТБ предлагает широкий выбор тарифов, и снижает комиссию тем, кто торгует высокими оборотами. Сбер предлагает целый портал аналитики для квалифицированных инвесторов на Инвестиционном тарифе.

На наш взгляд, выгоднее из этой тройки выглядит Тинькофф Инвестиции. Для среднего инвестора без многомиллионных оборотов.

Здесь инвестор получит фиксированную комиссию 0,05% при торговле ценными бумагами с включенной комиссией биржи. Несложные условия для бесплатного обслуживания.

Также инвестор в Тинькофф может замкнуть многие потребности, не переходя в другие сервисы — общение в Пульсе; автоследование за стратегами, с которыми можно общаться открыто и публично; мгновенные бесплатные выводы без ожидания расчетов с биржи.