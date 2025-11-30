Арест и изъятие цифровой валюты станет регламентированным

Госдума приняла во втором чтении закон, который регулирует порядок ареста и изъятия цифровой валюты в уголовных делах. В документе криптовалюта признаётся имуществом в рамках уголовного законодательства.

При проведении изъятия в соответствующем протоколе необходимо указывать тип валюты, её количество и адреса-идентификаторы. Для обеспечения сохранности цифровые активы могут быть переведены на специальный адрес, а порядок такого перевода и хранения будет установлен правительством РФ. Ко второму чтению добавлено положение, что перевод возможен только в случае технической возможности.

Законопроект закрепляет нынешнюю практику изъятия с «холодных» кошельков (посредством конфискации устройств) и «горячих» кошельков (путём получения ключей доступа). Также предусматривается сотрудничество с иностранными криптобиржами.

Закон вступит в действие спустя 10 дней после официального опубликования, при этом применение его положений будет возможно после принятия правительством необходимых подзаконных актов.

Специалисты по вопросам криптовалют