Ахмед Шериев
Криптовалюта

Арест и изъятие цифровой валюты станет регламентированным

Госдума приняла во втором чтении закон, который регулирует порядок ареста и изъятия цифровой валюты в уголовных делах. В документе криптовалюта признаётся имуществом в рамках уголовного законодательства.

При проведении изъятия в соответствующем протоколе необходимо указывать тип валюты, её количество и адреса-идентификаторы. Для обеспечения сохранности цифровые активы могут быть переведены на специальный адрес, а порядок такого перевода и хранения будет установлен правительством РФ. Ко второму чтению добавлено положение, что перевод возможен только в случае технической возможности.

Законопроект закрепляет нынешнюю практику изъятия с «холодных» кошельков (посредством конфискации устройств) и «горячих» кошельков (путём получения ключей доступа). Также предусматривается сотрудничество с иностранными криптобиржами.

Закон вступит в действие спустя 10 дней после официального опубликования, при этом применение его положений будет возможно после принятия правительством необходимых подзаконных актов.

Евгений Басс
Ведение бизнеса

Управление оборотным капиталом. Опыт построение аналитики

Аналитика и визуализация данных играют ключевую роль в управлении любым процессом компании, а тем более, оборотным капиталом, позволяя преобразовать цифры в графические формы, и на их основе сделать выводы для принятия верных управленческих решений.

Управление оборотным капиталом. Опыт построение аналитики

