Арест и изъятие цифровой валюты станет регламентированным
При проведении изъятия в соответствующем протоколе необходимо указывать тип валюты, её количество и адреса-идентификаторы. Для обеспечения сохранности цифровые активы могут быть переведены на специальный адрес, а порядок такого перевода и хранения будет установлен правительством РФ. Ко второму чтению добавлено положение, что перевод возможен только в случае технической возможности.
Законопроект закрепляет нынешнюю практику изъятия с «холодных» кошельков (посредством конфискации устройств) и «горячих» кошельков (путём получения ключей доступа). Также предусматривается сотрудничество с иностранными криптобиржами.
Закон вступит в действие спустя 10 дней после официального опубликования, при этом применение его положений будет возможно после принятия правительством необходимых подзаконных актов.
