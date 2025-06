Можно ли создать шаблон финансовой модели?

Какие показатели рассчитывают на основе финансовой модели?

Ключевыми показателями ФМ являются Свободный денежный поток компании (Free Cash Flow to the Firm, FCFF) и Свободный денежный поток акционеров (Free Cash Flow to Equity, FCFE). Эти FCFs рассчитываются за каждый период финансовой модели. К ним применяется дисконтирование по ставке средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital,WACC), и сумма дисконтированных значений периодов даёт чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV). Считается, при NPV>0 проект инвестиционно-привлекателен.

Такая ставка WACC, при которой NPV=0, называется внутренней нормой доходности (Internal Rate of Return, IRR). Результат NPV=0 показывает, что свободный денежный поток компании или акционеров полностью покрывает инвестиции в проект и компенсирует стоимость капитала. IRR показывает, какую усреднённую процентную ставку за период дают инвестиции в проект.

Чтобы получить FCF, в финансовой модели надо сформировать отчёт о движении денежных средств. Делать это лучше всего косвенным методом. Косвенный метод основывается на уравнении баланса: Деньги + Прочие активы = Капитал + Обязательства. Соответственно, изменение остатка денег за период рассчитывается как изменение статей капитала, обязательств и активов баланса с соответствующим знаком. Изменение капитала включает прибыль за период, которая расшифровывается с помощью отчёта о финансовых результатах.

Группируя определённым образом статьи баланса и отчёта о финансовых результатах, можно получить отчёт о движении денежных средств с разбивкой на три денежных потока: операционный, инвестиционный и финансовый. Рекомендуем всё, что связано с кредитами и процентами переносить в финансовый раздел, потому что тогда сумма чистых денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности даст нам FCFF, а результат от финансовой деятельности, очищенный от банковских кредитов и процентов по ним, даст FCFE. Заметим также, что для косвенного метода не нужно прогнозировать обороты по счетам, что значительно упрощает задачу, а результат в виде чистого денежного потока будет такой же, как и при прямом методе.

FCFF показывает, сколько денег может генерировать бизнес для того, чтобы выплачивать акционерам дивиденды, а банкам – кредиты с процентами. FCFE показывает, сколько денег вложили в бизнес и получат именно акционеры. Как нетрудно понять, FCFF «отвечает» за общую эффективность проекта, а FCFE отражает только интерес собственников.

Поскольку бизнес может быть не ограничен по времени, а финансовая модель не может иметь бесконечное количество прогнозных периодов, то к FCF последнего периода прибавляют терминальную стоимость (Terminal Value, TV), которая может представлять собой как финансовый результат гипотетического выхода из проекта (например, продажа актива), так и частное от деления FCF или чистой прибыли последнего периода модели на определённую процентную ставку (ставку капитализации, Capital Rate). В последнем случае предполагается, что бизнес будет способен постоянно генерировать стабильный усреднённый доход на вложенный капитал за пределами срока финансовой модели, и этот доход прибавляется к FCF в форме TV.

Как определить стоимость капитала? Стоимость привлечённого финансирования – это проценты и комиссии, которые установлены в кредитном договоре (эффективная процентная ставка). Что касается стоимости собственного капитала, то существует несколько концепций («моделей»), базирующихся на определении вознаграждения за риск (страновой, отраслевой) и на статистических данных о стоимости акций, котируемых на бирже: CAPM, модель Гордона, модель Фамы и Френча, модель Кархарта и др.

Считается, что стоимость собственного капитала должна быть выше, чем стоимость заёмного капитала, так как собственник бизнеса рискует больше: ведь у банка есть право покрыть убытки за счёт имущества заёмщика (обеспечения). Поэтому стоимость собственного капитала должна покрывать инфляцию или проценты по альтернативным надёжным вложениям (например, в государственные облигации) и содержать дополнительную плату за риск инвестирования в бизнес. Это может быть и субъективная оценка акционеров.

Прогнозный баланс в финансовой модели позволяет определить средневзвешенную стоимость капитала на конец каждого периода исходя из того, какая доля в инвестициях приходится на собственный капитал (для этих целей займы акционеров также следует относить к собственному капиталу), а какая – на остаток задолженности по кредитам. Поскольку проценты по кредитам облагаются налогом на прибыль у получателя процентов, то стоимость заёмного капитала в этой формуле следует уменьшить на ставку налога.

Помимо NPV и IRR, финансовая модель даёт прогноз различных соотношений статей отчётности, в том числе таких, которые определены в кредитном договоре банка как ковенанты. К их числу обычно относят:

EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) – прибыль до процентов, налога на прибыль, амортизации;

CFADS (Cash flow available for debt service) – Деньги, доступные для погашения долговых обязательств;

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) – Отношение CFADS к процентам и выплатам по кредитам.

LtV (Loan to Value) – Отношение остатка по кредитам к рыночной стоимости актива (показатель, который любят применять в девелопменте).

Типичным является, например, требование выдерживать положительную EBITDA.

Формулы расчёта WACC, NPV, IRR, а также формулы ковенантов с комментариями к ним нетрудно найти в Интернет.