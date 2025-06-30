Отложенные налоговые активы и обязательства: объясняем простыми словами

Пример третий

Правила отнесения затрат в расходы периода в бухгалтерском и налоговом учёте могут различаться. Отсюда возникают постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налоговой стоимостью операций. Примерами постоянных разниц являются командировочные или представительские расходы сверх лимитов, установленных Налоговым Кодексом, или расходы, которые не являются «экономически обоснованными и документально подтверждёнными».

Если различие связано только с периодом отнесения затрат в состав бухгалтерских и налоговых расходов, то разница между бухгалтерской и налоговой суммой расхода называется временной. 20% временной разницы порождает ОНА или ОНО, которые впоследствии снижаются по мере того, как происходит сближение накопленных налоговых и бухгалтерских расходов по соответствующей операции.

Соответственно, имеем две прибыли – бухгалтерскую и налоговую. Произведение ставки налога на налоговую прибыль даёт «текущий налог на прибыль», который фигурирует в налоговой декларации. Произведение ставки налога на бухгалтерскую прибыль называется «условный расход по налогу на прибыль». Условный расход по налогу на прибыль, откорректированный на изменение ОНА/ОНО и на 20% постоянных разниц, должен соответствовать текущему налогу на прибыль.

Рассмотрим в качестве типичного примера проценты по кредиту, полученному на создание основных средств.

Предположим, что компания получила кредит на строительство здания сроком на 3 года. Сумма процентов составляет 100 р. в год, всего 300 р. В налоговом учёте проценты относят на расходы того периода, за который они начислены. Поэтому в налоговых декларациях за 3 кредитных года сумма процентов будет снижать базу по налогу на прибыль, за счёт чего «экономия» на налоге составит 300*20%=60 р. или 20 р. в год.

В бухучёте проценты капитализируются, т.е. прибавляются к стоимости здания (+300 р.). После ввода в эксплуатацию здание начнёт амортизироваться. Предположим, что срок амортизации составляет 30 лет. Значит, каждый год на расходы будет списываться 300/30=10 р. На эту сумму будет снижаться бухгалтерская прибыль. Таким образом, возникает временная разница: проценты в налоговом учёте мы в расходы уже отнесли и налог на прибыль за счёт этого снизили. А в бухгалтерском учёте эти проценты спишутся на расходы через амортизацию в течение 30 лет эксплуатации здания.

Поскольку активы и обязательства учитываются на балансе по правилам бухгалтерского учёта, то при «досрочном» отнесении на расходы процентов на балансе формируется ОНО 60 р. Когда начнётся амортизация здания, ОНО будет снижаться ежегодно на 2 р. (60 р./30 лет).

В чём смысл этого ОНО? При отсутствии ОНО пользователь может получить искажённое представление о финансовом положении компании. ОНО говорит пользователю, что у компании есть дополнительные налоговые обязательства, превышающие расчётную величину, которая получится, если стоимость актива умножить на ставку налога. В случае реализации здания, он заплатит налог на прибыль не 20% от стоимости здания, а 20%+ОНО.

Заметим в скобках, что не только расходы, но и доходы могут порождать разницы.