Как выполнить финансовый анализ предприятия на основе данных бухучёта?

Все компании одного типа отчитываются в России по единым формам, утверждённым Минфином РФ. Так, Отчёт о финансовых результатах содержит статьи: «Выручка», «Себестоимость», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате» , «Проценты к получению», «Прочие доходы», «Прочие расходы», «Прибыль», «Чистая прибыль». Практически все компании России для регистрации и группировки финансово-хозяйственных операций используют единый План счетов, утверждённый Минфином. Например, для группировки Коммерческих расходов используется сч. 44 «Расходы на продажу». Управленческие расходы регистрируются на сч. 26 «Общехозяйственные расходы». Счета 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы» являются источником данных для статей Отчёта «Прочие доходы и расходы», «Проценты к получению», «Проценты к уплате». Себестоимость первоначально формируется на счёте 20 «Основное производство».

Задача финансового анализа заключается в том, чтобы раскрыть содержание статей отчётности, выявить связи ключевых бизнес-процессов с финансовыми результатами. Целью финансового анализа является, как правило, прогноз финансовых результатов в зависимости от выбранного сценария изменения влияющих на бизнес факторов.

Финансовый анализ следует начинать с формирования развернутой оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам (в зарубежной терминологии ОСВ называется оборотный баланс или Trial balance). ОСВ включает в себя расшифровку статей баланса и отчёта о финансовых результатах до уровня отдельных счетов. Следует связать счета ОСВ со статьями баланса. Многие статьи баланса включают в себя сразу несколько счетов. Например, статья актива баланса «Запасы» может состоять из стоимости материалов (сч. 10), незавершённого производства (сч. 20), остатков готовой продукции (сч. 40 или сч. 43) и др. Анализ обычно проводится с помощью выгрузки данных из бухгалтерской программы в Excel, где производятся необходимые преобразования и вычисления.

Далее, по каждому бухгалтерскому счёту в программе можно построить отдельную оборотно-сальдовую ведомость либо анализ счёта с группировкой операций по статьям расходов, по контрагентам и договорам. Анализ счёта отличается от ОСВ тем, что в нём имеется дополнительная группировка по корреспондирующим счетам. Например, анализ счёта 20 будет показывать, среди прочего, сумму проводок в корреспонденции со сч.70 «Оплата труда». Если нет уверенности в том, что статьи ОСВ по счёту отражают корректно и полно суть всех операций, то целесообразно использовать именно анализ счёта.

В бухучёте стоимость одних и тех же ресурсов проходит несколько этапов, переходя с одного бухгалтерского счёта на другой. Это является наиболее сложной проблемой финансового анализа. Например, услуги по ремонту спецтехники могут первоначально регистрироваться на сч. 25 «Общепроизводственные расходы» в корреспонденции со сч. 60 «Поставщики». В конце месяца, эта стоимость вместе с другими расходами списывается со сч. 25 на сч.20 «Основное производство», далее, по мере выпуска продукции, на сч. 43 «Готовая продукция», потом на 90.2 «Себестоимость реализованной продукции». В итоге может быть практически невозможно установить прямым путём, какова сумма этих услуг или других статей расходов в себестоимости. Чтобы выйти из этого положения, приходится связывать статьи расходов с со статьями отчётности расчётным путём, восстанавливая логику программы по распределению расходов между остатками и оборотами по счетам (или создавая свою логику).

После установления связей между статьями отчётности и счетами бухучёта, анализируются конкретные статьи доходов, расходов и договоры с контрагентами. Очень эффективным средством анализа является построение сводных таблиц по отдельным счетам. Для этого надо выгрузить анализ интересующего нас счёта в Excel и преобразовать иерархический отчёт в плоскую таблицу. Плоской называется такая таблица, в которой каждая ступень аналитики отражается в отдельном столбце и в каждой строке. Например, если по статье «Ремонт спецтехники» проходит шесть поставщиков, то в плоской таблице название статьи будет повторяться шесть раз для каждого поставщика. Плоская таблица позволяет сформировать на ее основе сводную таблицу, используя стандартные функции Excel, чтобы группировать и сортировать информацию для придания ей большей наглядности. Создав сводную таблицу по интересующему нас счёту, нетрудно выделить наиболее значимые статьи расходов и «системообразующие» договоры с контрагентами.

На следующем этапе детально анализируются отношения с основными контрагентами. Работа состоит в изучении договоров и обсуждении их с сотрудниками компании, ответственными за эти договоры. Выявляются «драйверы», т.е. зависимости финансовых показателей от внешних и внутренних факторов. Например, если в договоре аренды прописана ставка, арендуемая площадь и порядок индексации, то нетрудно вывести формулу расходов на аренду. А из договора с энергетической компанией можно взять цену одного киловатта электроэнергии и порядок индексации этой цены.

Итогом такой работы может являться файл, в котором прослеживаются связи между финансовой отчётностью, бухгалтерскими счетами, статьями доходов и расходов, ключевыми договорами с контрагентами и факторами, влияющими на стоимость. А если дополнить этот файл прогнозными данными и показателями эффективности бизнеса, то получится финансовая модель.