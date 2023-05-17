Что нужно знать об аудите налогового учета. Какие задачи решает и как его проводят

Для любой компании приближающаяся проверка сотрудниками налоговой инспекции — настоящий стресс. Руководители хотят избежать штрафов и санкций, которыми могут быть чреваты ошибки в порядке начисления и уплаты налогов. Проведение аудита позволит получить заключение независимого специалиста, в котором будет отражена вся информация по данным.

Задачи налогового аудита

Привлечение стороннего специалиста дает организациям с многоуровневой структурой и представителям среднего бизнеса возможность снизить риски проблем с законом.

Услуга налогового аудита востребована на стадии внедрения бизнеса на рынок, при реорганизации предприятия, перед проверкой инспекторов ФНС, при передаче должности новому руководителя.

Налоговый аудит — это добровольный мониторинг, цели которого:

диагностика документооборота и анализ предоставленной информации;

проверка эффективности системы внутреннего контроля организации;

сопоставление отчетных и реальных показателей;

оценка финансово-хозяйственных операций, которые влияют на формирование налоговой базы.

Кроме того, по результатам проведенной проверки аудитор может дать профессиональные рекомендации, которые помогут оптимизировать налоги, снизить риски, вывести бизнес на новый уровень.

Виды аудита налоговой отчетности

В зависимости от поставленных задач, проверка делится на несколько видов:

комплексная — масштабная проверка, в ходе которой будут обнаружены крупные и мелкие неточности методом глубокого анализа;

тематическая — за определенный период в проблемной отрасли;

структурная — по одному или нескольким подразделениям для равномерного распределения нагрузки между ними.

Проведение внутреннего налогового аудита

Проверка проходит в несколько этапов. Особое внимание уделяется планирования и подготовке. Опытный аудитор уже после предварительной оценки может увидеть слабые места налогового учета предприятия. Далее специалист проверят правильность исчисления налогов, отчетность, применение налоговых ставок и прочее. На основании проведенной проверки составляется экспертное заключение.