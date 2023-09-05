Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

И разным функциям предпринимательства нас обучали достаточно долго ( маркетинг, продажи, сервис, hr-навыки, а теперь пришло время познать функцию финансового планирования .

Предприниматель — это профессия.

Мы все научились продавать, производить, управлять, а вот с личным доходом от бизнеса (дивидендами) беда.

Потому , что не владеем навыками управления финансами в компании. Потому, что нет желания и понимания как анализировать доходы, расходы. Нет понимания о рентабельности своего бизнеса и нет системы.

Финансовое планирование — это инструмент управления компанией не интуитивно, а на основании цифр. Это методика , четкие правила в сфере финансов , которая помогает получать достойные дивиденды от бизнеса , а не проблемы.

Для чего необходимо внедрять фин.планирование в компании:

Получать дивиденды, а не проблемы.

Спланировать, сколько нужно средств и времени для достижении цели (покупки дорогого оборудования, открытия еще одного направления) и начать быстрее двигаться к этой цели.

Принимать решения на основе цифр, а не интуиции.

Иметь резервы на случай кризиса или очередной пандемии.

Результат внедрения фин.планирования: