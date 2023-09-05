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Алина Шереметьева
Управление финансами

Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

И разным функциям предпринимательства нас обучали достаточно долго ( маркетинг, продажи, сервис, hr-навыки, а теперь пришло время познать функцию финансового планирования .
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Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

Предприниматель — это профессия.

Мы все научились продавать, производить, управлять, а вот с личным доходом от бизнеса (дивидендами) беда.

  1. Потому , что не владеем навыками управления финансами в компании.

  2. Потому, что нет желания и понимания как анализировать доходы, расходы.

  3. Нет понимания о рентабельности своего бизнеса и нет системы.

Финансовое планирование — это инструмент управления компанией не интуитивно, а на основании цифр. Это методика , четкие правила в сфере финансов , которая помогает получать достойные дивиденды от бизнеса , а не проблемы. 

Для чего необходимо внедрять фин.планирование в компании:

  • Получать дивиденды, а не проблемы.

  • Спланировать, сколько нужно средств и времени для достижении цели (покупки дорогого оборудования, открытия еще одного направления) и начать быстрее двигаться к этой цели.

  • Принимать решения на основе цифр, а не интуиции.

  • Иметь резервы на случай кризиса или очередной пандемии.

Результат внедрения фин.планирования:

  1. Решите финансовые проблемы компании (кассовые разрывы, долги, спад продаж).

  2. Наведёте порядок в финансах и избавитесь от лишних расходов.

  3. Увеличите чистую прибыль компании.

  4. Будете получать дивиденды, а не проблемы.

  5. Перестанете бояться цифр и поймете, что и для чего нужно считать.

  6. Будете принимать управленческие решения на основе цифр.

  7. Сможете составить план развития компании, на который точно хватит денег.

  8. Создадите финансовый резерв, с которым вам будут не страшны кризисы и пандемии.

Алина Шереметьева

Алина Шереметьева

Директор в ООО Батискаф

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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