Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

Предприниматель — это профессия.
Мы все научились продавать, производить, управлять, а вот с личным доходом от бизнеса (дивидендами) беда.
Потому , что не владеем навыками управления финансами в компании.
Потому, что нет желания и понимания как анализировать доходы, расходы.
Нет понимания о рентабельности своего бизнеса и нет системы.
Финансовое планирование — это инструмент управления компанией не интуитивно, а на основании цифр. Это методика , четкие правила в сфере финансов , которая помогает получать достойные дивиденды от бизнеса , а не проблемы.
Для чего необходимо внедрять фин.планирование в компании:
Получать дивиденды, а не проблемы.
Спланировать, сколько нужно средств и времени для достижении цели (покупки дорогого оборудования, открытия еще одного направления) и начать быстрее двигаться к этой цели.
Принимать решения на основе цифр, а не интуиции.
Иметь резервы на случай кризиса или очередной пандемии.
Результат внедрения фин.планирования:
Решите финансовые проблемы компании (кассовые разрывы, долги, спад продаж).
Наведёте порядок в финансах и избавитесь от лишних расходов.
Увеличите чистую прибыль компании.
Будете получать дивиденды, а не проблемы.
Перестанете бояться цифр и поймете, что и для чего нужно считать.
Будете принимать управленческие решения на основе цифр.
Сможете составить план развития компании, на который точно хватит денег.
Создадите финансовый резерв, с которым вам будут не страшны кризисы и пандемии.
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