Алина Шереметьева
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Алина Шереметьева
Ведение бизнеса

12 признаков апокалипсиса. Как обезопасить себя от проблем с налоговой

Рассказываю о рисках, которые привлекут внимание налоговой инспекции. Как ИФНС выявляет уклонистов. Часть 2.
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12 признаков апокалипсиса. Как обезопасить себя от проблем с налоговой
Иллюстрация: Алина Шереметьева

Представьте, что вы налоговый инспектор, и ваша задача — — выявлять компании, которые уклоняются от уплаты налогов. С учетом ИП, компаний в России около 6 миллионов.

Согласитесь, было бы крайне неразумно приезжать наугад с проверкой, тратить сотни часов на поиск нарушений, а потом выяснить, что и предъявить-то особо нечего. Нет, вам нужно знать, что компания творит с налогами какую-то дичь, еще до того, как вы туда придете. Но как это сделать? 

12 признаков апокалипсиса

Еще в 2010 году налоговая разработала документ, который помогает обнаружить «уклонистов» по 12 признакам. И сейчас мы сыграем в игру.

Вы станете налоговым инспектором, которому нужно найти компанию для выездной налоговой проверки, и сможете увидеть свой бизнес так, как увидит его налоговик. Представляет ли ваш бизнес интерес для налоговой, или вы проходите под ее радарами? 

В предыдущей статье уже писали про 3 первых признака, которые указывают на то что налоговая может проявлять к вам интерес. Сегодня продолжим.

Признак 4. Расходы растут быстрее, чем доходы

По каким еще признакам можно понять, что бизнес мухлюет с отчетностью? По соотношению доходов и расходов.

Допустим, мясокомбинат подал декларацию по налогу на прибыль, где указал годовой доход 100 000 000 ₽, а расход 80 000 000 ₽. В результате налог на прибыль заплатили 4 000 000 ₽. Это очень огорчило собственника, и он сказал бухгалтеру: «Делай, что хочешь, но в следующем году, чтобы мы налог не платили!»

И вот в следующем году бухгалтер подает декларацию, где доход все те же 100 000 000 ₽, а расход 99 000 000 ₽. Налоговая смотрит и думает: «Что за ерунда? Деятельность та же, доход тот же, а расходы необъяснимо выросли. Так не бывает, надо их проверить».

Что делать бизнесу, чтобы не вызывать подозрений? Ни в коем случае не добавлять резко расходы, если вы не можете обосновать это объективными экономическими причинами.

Признак 5. Зарплата на одного сотрудника ниже средней по отрасли

Еще один налог, за сбор которого особенно радеет налоговая, это НДФЛ. А его размер напрямую зависит от размера заработной платы. Соответственно, налоговая очень заинтересована в том, чтобы бизнес платил сотрудникам побольше. Но как заставить предпринимателей это сделать?

Последние годы предпринимателей стали массово вызывать на межведомственные комиссии, в которых участвуют руководители налоговой, а иногда следователи, чтобы нагнать побольше жути. Эти комиссии располагают данными о средних зарплатах по вашей отрасли и региону, и если зарплаты в вашей компании ниже, начинают стращать вас проверками.

Чтобы вы понимали, средние зарплаты обычно сильно выше МРОТ и могут значительно отличаться в зависимости от отрасли и региона. Например, средняя заработная плата у бухгалтеров за 2022 год в Ивановской области составляет около 40 207 ₽, в том числе НДФЛ, а на Камчатке уже 101 629 ₽. У строителей средние зарплаты в Ивановской области — 30 764 ₽, а на Камчатке — 84 804 ₽.

Такой сильный разброс возникает из-за разницы в ценах. На Камчатке все очень дорого, поскольку доставить туда грузы можно только по морю или по воздуху. В результате килограмм яблок может стоить 1 200 ₽, а килограмм картошки 600 ₽.

Хотя у комиссий нет законных оснований заставить поднять зарплаты сотрудникам, они оказывают на вас психологическое давление. Угрожают, что придут с проверками, смотрят, насколько сильно вы нервничаете и пытаются вас продавить. Не стоит вступать с ними в конфликты. На той стороне тоже люди, которые выполняют свою работу и с ними можно найти общий язык. А если вам сложно это сделать — пригласите меня и мою команду.

Если вас вызвали на комиссию, не пугайтесь и разумно оценивайте риски. Юридических оснований заставить вас поднять зарплаты, а с ними НДФЛ и страховые взносы, у комиссии нет.

Однако не должно быть ситуаций, когда у вас сотрудники получают копейки, поскольку работают 2 часа в день, но при этом, например, строят огромный дом. Такие вещи очень легко проверяются. Лучше начните постепенно поднимать им зарплату, чтобы не вызывать подозрений.

Признак 6. На пределе

Помимо общей системы налогообложения существуют так называемые специальные режимы: патент, упрощенка (с недавних пор возникла ее разновидность — автоматизированная упрощенная система налогообложения), единый сельскохозяйственный налог.

Объединяет эти режимы то, что у них есть лимиты. Например, если компания превысит лимит по выручке на конкретном спецрежиме, ей придется платить НДС и налог на прибыль (или НДФЛ, если у вас ИП на общей системе налогообложения).

Естественно, терять спецрежимы предприниматели не хотят, и когда выручка (или количество сотрудников, или сумма основных средств) начинают подбираться к разрешенному пределу, открывают еще одну компанию на спецрежиме.

Для налоговиков это сигнал, что происходит дробление бизнеса — единственная цель которого, уклониться от уплаты налогов. Выявить такие компании очень просто.

Если компания менее чем на 5% приближается к пределу по выручке (сотрудникам, основным средствам) — она рисует на себе здоровенную мишень с надписью «Проверь меня».

Почему налоговая берет такие компании на карандаш? Потому что такие компании — золотая жила. В 2020 году ко мне пришла клиентка и говорит:

— Я занимаюсь торговлей, и мои московские коллеги пугают, что скоро ко мне нагрянет с проверкой налоговая. Что мне делать?

Выяснилось, что у клиентки была компания на упрощенке, и когда выручка подобралась к лимиту в 150 миллионов рублей (сейчас лимиты выше, они пересматриваются каждый год), то она не захотела платить НДС и налог на прибыль, и открыла еще одну компанию. Затем история повторилась, и в результате у нее возникло 4 компании на упрощенке.

Все они зарегистрированы на нее, находятся по одному адресу и занимаются одним видом деятельности.

Представляете, какой это сладкий кусок для налоговой? Можно объявить все 4 компании одной, взять их общую выручку и насчитать за 3 года налог на прибыль и НДС, а еще пени и штрафы!

О том, как грамотно оптимизировать налоги, мы поговорим позже, а пока запомните, что как только до достижения лимита на спецрежиме осталось меньше 5%, вы попадаете в зону риска, поскольку сейчас налоговая уделяет очень пристальное внимание фиктивному дроблению бизнеса.

Если вам нужна помощь с налоговой безопасностью вашего бизнеса — обращайтесь в Батискаф.

Продолжение следует.…

Алина Шереметьева

Алина Шереметьева

Директор в ООО Батискаф

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Комментарии

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