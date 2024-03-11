Финансовое планирование в бизнесе. Почему это важно?

Предприниматель — это профессия. А ты получаешь достойные дивиденды?

Разным функциям предпринимательства все нас обучали достаточно долго: маркетинг, продажи, сервис, hr-навыки, а теперь пришло время познать функцию финансового планирования .

Предприниматель — этопрофессия. Мы все научились продавать, производить, управлять, а вот с личным доходом от бизнеса (дивидендами) у большинства БЕДА!

ПОЧЕМУ?

Потому , что не владеем навыками управления финансами в компании.

Потому, что нет желания и понимания как анализировать доходы, расходы.

Нет понимания о рентабельности своего бизнеса и нет системы.

Финансовое планирование — это инструмент управления компанией не интуитивно, а на основании цифр. Это методика , четкие правила в сфере финансов , которая помогает получать достойные дивиденды от бизнеса , а не проблемы.

Раскрываем секреты финансового планирования для предпринимателей:

❶ Цифры это не страшно, нужно просто разработать понятные и не сложные именно для вас формы отчетности.

❷ Прекращайте платить себе заработную плату по остаточному принципу.

Вы — самый ценный сотрудник в компании и должны получать зп в первую очередь и в достойном размере.

❸ Формируйте фонды/резервы, не смотря ни на что, ежедневно.

Выводите/убирайте из оборота небольшой процент от выручки ежедневно на резервный счет, что бы сформировать для своей компании подушку безопасности на случай кризиса. Если 10% от выручки откладывать ежедневно, то это не так уж и заметно и не жалко, чем разом по итогу месяца.

❹ Внедряйте систему оплат по счетам 1 раз в неделю!

Не в хаотичном порядке ежедневно и по первому требованию ответственных лиц, а строго 1 раз в неделю, например в пятницу, на основании реестра платежей с обоснованием с обоснованием важности и срочности и только в размере заработанных денег за эту неделю.

❺ Занимайтесь своим личным финансовым мышлением. Всё у нас в голове. И какими бы инструментами фин. планирования вы не владели, без правильных установок это не работает!

Финансовое планирование — один из мощнейших инструментов для бизнеса сейчас. Не упускайте времени и возможности трансформировать текущую ситуацию в точку роста для своего бизнеса!