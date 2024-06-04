Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?

Знаете, что в налогах самое обидное? В отличие от многих других расходов они никак не развивают ваш бизнес. Все, что вы отдали государству, вы отдали только для того, чтобы «спать спокойно». Хороший сон, конечно, важен, но иногда снотворное получается непомерно дорогим. Вы отдаете миллионы из своего кармана, когда можно этого не делать, если внимательно изучить законы и воспользоваться возможностями, которые они дают.

Чтобы не быть голословной, я приведу всего один кейс из своей практики, когда наш клиент разбогател на 26 000 000 ₽, когда перестал платить лишние налоги.

Давайте знакомиться, мня зовут Алина Шереметьева. Я налоговый и финансовый эксперт. Директор и соучредитель консалтинговой компании Батискаф. Вот уже более 15 лет я эффективно обучаю управлять финансами, налогами, прибылью, рентабельностью, рисками, маржинальностью и дивидендами, а самое главное - превращаю расходы клиентов в доходы.

КЕЙС: Как я помогла клиенту заработать 26 000 000 ₽ на налогах

У предпринимателя с Дальнего востока было несколько ООО, которые занимались поставкой и продажей запчастей, свои автосервисы и транспортная компания. Словом, стабильный прибыльный бизнес, и все было бы прекрасно, если бы не высокие налоги.

Мы всегда подходим комплексно к налоговой оптимизации и очень детально изучаем бизнес клиента, начиная от организационной структуры и заканчивая особенностями договоров, которые он заключает. Именно такая дотошность позволяет нам добывать миллионы для своих клиентов. Вот краткий перечень того, что мы сделали.

1. Начали с того, что выявили ошибки в бухгалтерском учете и нашли переплату налогов на 1 600 000 ₽.

2. Ввели ИП-управляющего. Это исполнительный орган ООО, который представляет собой ИП на упрощенке 6%. ИП получает не зарплату, а процент от выручки или прибыли, который не облагается ни НДФЛ, ни страховыми взносами. Это позволило сэкономить 5 300 000 ₽ в год.

3. Перевели бухгалтеров и юристов на аутсорс в ИП управляющий. Это не только помогло оптимизировать налогообложение, но и получить дополнительную прибыль за счет обслуживания новых клиентов. Экономия на налогах и дополнительная прибыль — 6 400 000 ₽ в год.

4. Разработали ученический договор для новых сотрудников. Он позволяет платить вместо зарплаты стипендию, которая не облагается страховыми взносами, а еще без проблем расставаться с сотрудниками, которые показали плохие результаты. Экономия 800 000 ₽ в год.

5. У клиента был эксклюзивный контракт с китайским заводом. Он покупал у завода запчасти и продавал их другим российским фирмам по договору купли-продажи. Мы заменили этот договор на агентский и кратно снизили налог на прибыль и НДС. Экономия составила около 7 000 000 ₽ в год.

6. Помогли воспользоваться льготами, которые действуют на территориях опережающего развития. Когда предприниматель стал резидентом, он смог сэкономить еще примерно 3 700 000 ₽ в год.

7. Оптимизировали работу бухгалтеров-кладовщиков, после чего предприниматель уволил двух человек. Это помогло сэкономить еще 1 250 000 ₽ в год.

Итого общая экономия на налогах вышла примерно 26 050 000 ₽ в год. Согласитесь, это отличный результат. Как нам удалось его получить? В своем блоге я делюсь способами, которые дает российское законодательство, чтобы легально не переплачивать налоги. Ну, а если вам лень изучать их, вы всегда можете написать мне напрямую — все контакты есть в описании профиля. Подписывайтесь.