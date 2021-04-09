Планирование 2025 года в бизнесе: необходимость построения новой финансовой модели

Меня зовут Алина Шереметьева, я директор консалтинговой компании «Батискаф». Уже более 15 лет я помогаю бизнесу развиваться, выстраивать финансовые стратегии, оптимизировать налоги и эффективно вести бухгалтерию. В этой статье мы рассмотрим важность построения новой финансовой модели для успешного планирования года в бизнесе.
Изменения в налоговой системе
В 2025 году произошли колоссальные изменения в налоговой системе, которые существенно повлияли на налоговую нагрузку предпринимателей. Некоторые предприниматели смогут выдержать эту нагрузку за счёт чистой прибыли, однако для других, особенно тех, кто уже испытывал трудности, это может привести к закрытию компании или разорению.
Планирование расходов и доходов
Для успешного планирования года необходимо спланировать прямые и косвенные расходы, а также маржинальный доход. Принятие решений о сокращении или увеличении расходов должно быть направлено на увеличение выручки и улучшение ситуации в компании. Также необходимо пересмотреть систему мотивации труда, чтобы снизить затраты или уменьшить её влияние на бизнес.
Новая налоговая нагрузка
В связи с новыми изменениями в налогах 2025 года необходимо учесть новую нагрузку при заключении договоров с контрагентами и поставщиками. Важно оценить, как они могут повлиять на цены и насколько их повышение отразится на вашем бизнесе.
Финансовое планирование
Финансовое планирование — это ключевой аспект успешного бизнеса. Необходимо планировать каждый месяц, понимать возможные провалы выручки и кассовые разрывы, а также определять, сколько компания должна зарабатывать в месяц.
Численность персонала и оптимизация
При планировании численности персонала и количества офисов необходимо учитывать потребности компании и возможности увеличения чистой прибыли. Оптимизация процессов и использование современных технологий помогут достичь лучших результатов.
Построение новой финансовой модели — это сложный, но необходимый процесс для успешного планирования года в бизнесе. Учёт всех факторов и адаптация к изменениям позволят компании избежать проблем и достичь стабильного роста.
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