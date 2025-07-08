Почему июль — лучшее время для аудита: кейсы и выгоды
Аудит — это не просто проверка. Это возможность вовремя выявить ошибки, зафиксировать переплаты, активировать льготы и пересобрать налоговую модель без резких движений. Особенно эффективно проводить аудит именно в июле, на стыке отчетных периодов, когда можно оперативно скорректировать годовую финансовую стратегию.
📌 Ниже — реальные кейсы наших клиентов, которые доказывают: аудит — это не про формальность. Это про деньги. Ваши.
🧩 Кейc 1: аудит без смены бухгалтера — и экономия 2,5 млн ₽ в год
Клиент: группа компаний в медицине и детском развитии. Схема: ООО + ИП, финансы разделены грамотно, бухгалтер — в штате, вопросов к учету не было.
Запрос: юридическая проверка структуры, не стояла цель оптимизации.
🔎 В ходе аудита мы обнаружили:
— ИП на УСН 6% мог использовать патент за 200 000 ₽ в год (вместо 1 млн ₽)
— ООО на УСН «доходы-расходы» оказывало медуслуги и имело право на НДС 0% и налог на прибыль 0%, но этим не пользовалось
Решения:
✅ перевели ИП на патент
✅ подтвердили медпрофиль ООО и задействовали налоговые льготы
✅ не стали менять бухгалтера — просто обучили его новым требованиям
Результат:
💸 экономия 2,5 млн ₽ в год
📈 бизнес продолжает работать легально, прозрачно и без лишних трат
Комментарий клиента:
«Мы не искали, где сэкономить. Просто хотели убедиться, что всё “чисто”. А оказалось, что можно платить на миллионы меньше — по закону».
🧩 Кейc 2: одна консультация = минус 30 млн ₽ налогов
Клиент: владелец группы компаний с тревожным запросом: постоянные требования от ФНС, растущие риски, непонимание причин.
🔍 В ходе анализа выяснилось:
— выбрана невыгодная система налогообложения
— структура работы привлекала внимание проверяющих
— оптимизация велась хаотично, без стратегии
— отчеты сдавались с ошибками
Что сделали:
📌 провели аудит всей схемы
📌 подобрали корректный налоговый режим
📌 перестроили структуру — без смены бухгалтера
📌 предоставили письменный план действий
Результат:
💡 экономия 30 млн ₽ в год
🧘 спокойствие собственника
✅ снижение риска претензий от ФНС
Цифры говорят сами за себя:
Стоимость консультации — 35 000 ₽
Экономия — 30 млн ₽ в год
Справедливая арифметика? Ещё бы.
🧩 Кейc 3: IT-компания + аудит = 12 млн ₽ в год чистой выгоды
Проблема:
Клиент — IT-компания. Не использовала ни одной льготы сектора:
— не была аккредитована в Минцифры
— платила взносы по общей ставке
— работала на УСН, хотя могла на ОСНО с льготами
Решения:
✅ провели аккредитацию
✅ перешли на ОСНО со ставкой 3%
✅ снизили взносы до 7,6%
✅ освободили продажи от НДС
✅ ввели управленческий учет
Результат:
📌 чистая прибыль — до 1 млн ₽ в месяц
📌 годовая экономия — 12 млн ₽
📌 прозрачная модель — готовность к масштабированию
Почему аудит стоит делать именно сейчас?
Июль — это идеальное окно:
✔️ Отчетность за полугодие позволяет увидеть объективную картину
✔️ Ещё можно скорректировать стратегию до конца года
✔️ Актуальные налоговые изменения можно применить «на ходу»
✔️ У вас есть время подготовиться к проверке или оптимизировать нагрузку
📌 Вывод
Аудит — это не про «искать ошибки». Это про возможности, которые лежат на поверхности:
— уменьшить налоги
— использовать забытые льготы
— выстроить понятную финансовую систему
— перестать платить «на автомате» — и начать управлять
В «Батискаф Консалтинг» мы делаем именно это. Без схем, без «серых зон», только по закону. И — в срок.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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