Почему июль — лучшее время для аудита: кейсы и выгоды

Июль — не только середина года, но и важная контрольная точка для любого бизнеса. Это время, когда сдаются квартальные отчеты, уплачиваются налоги и формируется финансовый ритм второй половины года. Но мало кто использует этот период стратегически — для глубокого аудита бизнеса. А зря.

Аудит — это не просто проверка. Это возможность вовремя выявить ошибки, зафиксировать переплаты, активировать льготы и пересобрать налоговую модель без резких движений. Особенно эффективно проводить аудит именно в июле, на стыке отчетных периодов, когда можно оперативно скорректировать годовую финансовую стратегию.

📌 Ниже — реальные кейсы наших клиентов, которые доказывают: аудит — это не про формальность. Это про деньги. Ваши.

🧩 Кейc 1: аудит без смены бухгалтера — и экономия 2,5 млн ₽ в год

Клиент: группа компаний в медицине и детском развитии. Схема: ООО + ИП, финансы разделены грамотно, бухгалтер — в штате, вопросов к учету не было.

Запрос: юридическая проверка структуры, не стояла цель оптимизации.

🔎 В ходе аудита мы обнаружили:

— ИП на УСН 6% мог использовать патент за 200 000 ₽ в год (вместо 1 млн ₽)



— ООО на УСН «доходы-расходы» оказывало медуслуги и имело право на НДС 0% и налог на прибыль 0%, но этим не пользовалось

Решения:

✅ перевели ИП на патент



✅ подтвердили медпрофиль ООО и задействовали налоговые льготы



✅ не стали менять бухгалтера — просто обучили его новым требованиям

Результат:

💸 экономия 2,5 млн ₽ в год



📈 бизнес продолжает работать легально, прозрачно и без лишних трат

Комментарий клиента:

«Мы не искали, где сэкономить. Просто хотели убедиться, что всё “чисто”. А оказалось, что можно платить на миллионы меньше — по закону».

🧩 Кейc 2: одна консультация = минус 30 млн ₽ налогов

Клиент: владелец группы компаний с тревожным запросом: постоянные требования от ФНС, растущие риски, непонимание причин.

🔍 В ходе анализа выяснилось:

— выбрана невыгодная система налогообложения



— структура работы привлекала внимание проверяющих



— оптимизация велась хаотично, без стратегии



— отчеты сдавались с ошибками

Что сделали:

📌 провели аудит всей схемы



📌 подобрали корректный налоговый режим



📌 перестроили структуру — без смены бухгалтера



📌 предоставили письменный план действий

Результат:

💡 экономия 30 млн ₽ в год



🧘 спокойствие собственника



✅ снижение риска претензий от ФНС

Цифры говорят сами за себя:

Стоимость консультации — 35 000 ₽



Экономия — 30 млн ₽ в год



Справедливая арифметика? Ещё бы.

🧩 Кейc 3: IT-компания + аудит = 12 млн ₽ в год чистой выгоды

Проблема:



Клиент — IT-компания. Не использовала ни одной льготы сектора:



— не была аккредитована в Минцифры



— платила взносы по общей ставке



— работала на УСН, хотя могла на ОСНО с льготами

Решения:



✅ провели аккредитацию



✅ перешли на ОСНО со ставкой 3%



✅ снизили взносы до 7,6%



✅ освободили продажи от НДС



✅ ввели управленческий учет

Результат:



📌 чистая прибыль — до 1 млн ₽ в месяц



📌 годовая экономия — 12 млн ₽



📌 прозрачная модель — готовность к масштабированию

Почему аудит стоит делать именно сейчас?

Июль — это идеальное окно:

✔️ Отчетность за полугодие позволяет увидеть объективную картину



✔️ Ещё можно скорректировать стратегию до конца года



✔️ Актуальные налоговые изменения можно применить «на ходу»



✔️ У вас есть время подготовиться к проверке или оптимизировать нагрузку

📌 Вывод

Аудит — это не про «искать ошибки». Это про возможности, которые лежат на поверхности:

— уменьшить налоги



— использовать забытые льготы



— выстроить понятную финансовую систему



— перестать платить «на автомате» — и начать управлять

В «Батискаф Консалтинг» мы делаем именно это. Без схем, без «серых зон», только по закону. И — в срок.

🟢 Хотите узнать, где в вашей компании спрятаны деньги? Пора на аудит.

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