Как остановить отдел урегулирования задолженности, чтобы они не списывали деньги со счета во время КП?

Идет КП Налога на прибыль, т.к. подана корректировка по прибыли за 9 мес. с ежемесячными платежами и уменьшение по году и на данный момент налоговая отправила требование об уплате задолженности. Сумма большая, для бизнеса будет критично, но уменьшение встанет не раньше, чем через 3 месяца, а уменьшение по году только по сроку уплаты 28.03...

Добрый день! Компания подала корректировку по Налогу на прибыль ( с уменьшением сумм, увеличив расходы),также по году декларацию сдали к уменьшению. На ЕНС сформировалось отрицательное сальдо по первичной декларации за 9 месяцев (с ежемесячными платежами) и уже пришло требование об уплате задолженности в срок до 04.03.2025г..

Для бизнеса на данный момент критично платить данные суммы, чтобы потом их вернуть снова. Налоговики не хотят ни ускорять срок камеральной проверки (твердят, что суммы встанут не ранее, чем через 3 месяца, а уменьшение по году встанет только 28.03.25г. по сроку уплаты налога.

Хотели попробовать написать одно письмо в ОКП для ускорения КП, а втрое в отдел урегулирования задолженности для того, чтобы не блокировали расчетный счет пока идет КП. У кого был такой опыт?