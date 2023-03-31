(Недо)оценка бухгалтера

Некоторое время, кстати довольно продолжительное, просматривала вакансии бухгалтера.

Я читала внимательно требования к соискателю, объем работ, где расположена компания, анализировала по возможности данные компании (такие как финансовые показатели, связи, отзывы и проч.), интересовалась, что компания предлагает соискателю.

Много любопытного написано в вакансиях, иногда бывает смешно, иногда грустно.

Иногда в вакансии такие требования, что кажется, человека берут, чтоб в космос запускать, для ведения общевселенского учета, а нет, должность звучит примерно как «младший помощник старшего ученика пятнадцатого зама».

Иногда за соответствие таким требованиям гордо предлагается з/п, на которую не то, что прожить надо как-то умудриться, а и просто, взглянуть без слез нет никакой возможности.

У меня в этом случае всегда возникает вопрос, пытались ли работодатели прожить на эти 15-20-30-40 тыс. рублей, да чтоб не только макарошками едиными?©

Вот к примеру вакансия (краткая цитата):

Бухгалтер – эксперт от 20 000 ₽ до 40 000 ₽Полная занятость Работа в офисе, удаленку не рассматриваем! 1) Знание бухгалтерского учета; 2) Уверенные практические знания программы 1С; 3) Навык делового сотрудничества ради интересов бизнеса, 4) Навык эффективного решения рабочих задач; 5) Стрессоустойчивость и умение работать в режиме многозадачности 6) Ну и самое главное – любить наших клиентов! Сфера деятельности: Бухгалтерия, финансы График работы: Полный день Где предстоит работать: Офис Опыт работы: Более 3 лет

т.е. бухгалтер учился, возможно платно, набирался ума-разума, да еще надо опыта поднабраться, чтоб быть конкурентноспособным на рынке, стать стрессоустойчивым и любвеобильным, быть экспертом и работать в офисе – каждый день, скорей всего ненормированно, при желании получать з/п побольше чем минимум и все это тадаммм:

– на время испытательного срока (1 мес.) оплата 25 тыс. руб. – после успешного прохождения испытательного срока повышение до 30-45 тыс. руб. – По мере поступления в обслуживание дополнительных клиентов будет повышение заработной платы.

...инетересно, при такой з/п и графике работы, есть ли у бухгалтера возможность развиваться, учиться, повышаться, чтоб искать себе более приличную работу? хотя, при таких красиво и грамотно составленных требованиях, куда уж приличней и интересней)

Еще очень радует, что почти во всех, во всех!!! вакансиях, помимо предлагаемой з/п, компании гордо предлагают бонусом к ней 28 дней оплачиваемого отпуска и оплату больничных) Потенциальные работодатели, вас не смущает, что эти предлагаемые вами ништяки закреплены в ТК РФ и вы по умолчанию обязаны это предоставлять своим сотрудникам?)) Я понимаю, когда пытаются соблазнить красивым офисом, ДМС, фитнесом, обучением, бесплатной столовой, скидками на продукцию, да что уж там, предлагаемыми «бесплатными печенюшками», а вот замануха в виде 28 дней отпуска это...)))

Всем, кто в поиске работы — желаю успеха!