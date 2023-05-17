Новое место работы. Знакомство с наследством от прежнего бухгалтера

Всем привет! Сегодня шла на работу и поняла — на новой работе я уже больше месяца работаю! Время летит. Расскажу, что меня радует и огорчает на новом месте.

Я долго искала работу, искала по разным причинам. Основная причина — меркантильная, искала выше з/п.

Надо сказать, когда я написала заявление на увольнение с прошлого места работы, мне была предложена прибавка к з/п.

Не согласилась.

Всему должно быть свое время — случись эта прибавка в декабре, и до того, как я нашла новое место работы — я бы все поиски прекратила.

Но у новой моей работы и другие плюсы, кроме з/п. Например, офис ближе к дому, это очень важно для меня.

Я сразу для себя решила — если менять работу, то максимум преимуществ (#яжбухгалтер, считать умею)). Двадцать минут прогулочным шагом до офиса… мммм…))

Работа — не болото стоячее, много дел, движение.

Из отрицательного

Знакомлюсь, так сказать, с наследством. Беглым взглядом — на 76 счете с таможней сальдо висит, наша задолженность в ФТС, несколько млн.

Реальное сальдо около 100 тысяч, задолженность ФТС. И знаете, когда я устроилась на прошлую работу, было тоже самое, сальдо с ФТС не шло, никак, совсем (но по другой причине). Работы разные, проблемы одинаковые.

Пришлось делать раскопки в прошлое, обнаружилась интересная вещь.

Не знаю, каким образом, но в документе ГТД при разнесении сумм таможенных пошлин, «прилипала» лишняя проводка по отнесению таможенной пошлины на себестоимость товара, на довольно крупную сумму по товару, который и не ввозили в этом поступлении.

Вот как так-то?! Это еще не считая мелочей)))

Теперь сижу и решаю ребус, что со всем этим «наследством» делать.

И знаете, иногда с приятной ностальгией вспоминаю свою прежнюю работу)

А как у вас?)