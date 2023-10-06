С вами снова я, пятничный бух! Осеннее настроение

Хватит работать, пора и честь знать!
И мое осеннее настроение:
Осенняя меланхолия моя —
То сплю как будто,
То нервозностью холодного дождя
Пронизано насквозь бывает утро.
То листопады дней внезапно ускоряют бег,
То время замирает, замерзает.
И ждать тепла примерно целый век -
Не точно, может быть, кто знает...
То ветер, заблудившись в волосах,
Ознобы мыслей враз проветривает прочь,
То вдруг, в миры ушедших голоса
Не отпускают от себя всю ночь.
Но все проходит и у осени свой срок,
Отпущенный людьми до декабря.
Я заплачу тебе тоскливый свой оброк,
Осенняя меланхолия моя.
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