Осень в старом городе. Пятничный бухгалтер

Прочитала гороскоп, оказывается сегодняшним днем управляет Венера, а значит это красота, легкость и гармония) всем желаю красивой, легкой, гармоничной тринадцатой пятницы!
***
Осень пришла
В наш небольшой городок
И стало вдруг золотым все кругом.
Так неожиданно, странно залито, закрашено цветом -
Даже серое, серое скучное небо.
В витринах и лужицах,
В окнах старых домов блеклых улиц,
Отражаются безумные краски осенних пожаров,
Которыми так полыхает, сияет маленький наш городок.
Празднично, радостно!..
Звонким стал воздух…
Этой волшебной, стылой, ветреной осенью,
Каким-то прозрачным и легкомысленным, неизвестным,
Кажется все в нем, все в этом сказочном, призрачном городе.
Мы заблудились в нем…...
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