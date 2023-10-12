Осень в старом городе. Пятничный бухгалтер

Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас

Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.