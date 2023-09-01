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Саморазвитие

И снова про управление временем. Делюсь своими секретами

Успех в жизни – это 10% того, что с нами случается, и 90% того, как мы с этим обходимся.
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Познакомимся? Собственник двух бизнесов: аутсорсинг и продажа программных продуктов, кандидат экономических наук, доцент, преподаю в Университетах как практик налоги, бух учет. Автор публикаций про маркетинг. Увлекаюсь саморазвитием, личной эффективностью и налогами). Делюсь — как все успевать и быть эффективными без выгорания.

В своем телеграмм-канале писала про свои личные приемы — как я себя дисциплинирую и обещала рассказать приемы управления временем. Пост можно прочитать здесь.

Раскрываю свои секреты:

  1. Просыпайтесь и ложитесь в одно и то же время: в идеале до 12 ложиться спать, а вставать в 6-7 утра (про себя скажу, что встаю до 6 утра, а вот вовремя лечь спать — проблема).

  2. Удалите повторы будильников, никаких «еще 5 минут!». Проверено!

  3. Если вставать по утрам трудно, мотивируйте себя каким-то обязательством: например, тренировкой с тренером (лично меня будит собака. Самый лучший будильник — ее мокрый нос в лицо ).

  4. Не идеализируйте, приводите себя в порядок быстро. Оставьте работу визажисту.

  5. Держите вещи на своих местах — особенно гардероб. Лучше сразу иметь несколько готовых, отглаженных, скомбинированных варианта. Чтобы не носится утром с утюгом по квартире.

  6. Если удобно, берите еду с собой. Не будете тратить время на то, чтобы найти место, где вы можете утолить голод. (Честно — не всегда получается, и вообще — люблю разнообразие в обедах. Но иногда приходится жевать сэндвич в пробке)

  7. Заходите в социальные сети в определённое время. Не разрешайте себе виснуть там часами. Затягивает!

  8. Осваивайте все возможности гаджетов. Они упрощают дела, ускоряют рутинные задачи: голосовые сообщения, увеличенная скорость просмотра видео и т.д. Например, я узнала, что в телеграмме можно настраивать папки для быстрого поиска информации и ставить себе напоминалки. А еще - записывать голосовое без рук.

  9. Дробите большие дела на несколько частей, таким образом проще воспринимать объем задач. И появляется мотив начать делать.

  10. Отделите рабочее время от личного. Обед, семья. Даже мессенджеры стараюсь разделить.

  11. Смиритесь с тем, что вы не успеете везде — это касается мероприятий и тусовок, нетворкинга и многочисленного обучения. Я не сразу пришла к принятию того, что невозможно параллельно учиться на трех курсах, хлопотать по хозяйству, руководить офисом, преподавать в трех вузах и заниматься воспитанием детей.

Какие советы заберете себе?

Aleftab2021

Aleftab2021

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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