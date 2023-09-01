И снова про управление временем. Делюсь своими секретами

Познакомимся? Собственник двух бизнесов: аутсорсинг и продажа программных продуктов, кандидат экономических наук, доцент, преподаю в Университетах как практик налоги, бух учет. Автор публикаций про маркетинг. Увлекаюсь саморазвитием, личной эффективностью и налогами). Делюсь — как все успевать и быть эффективными без выгорания.

В своем телеграмм-канале писала про свои личные приемы — как я себя дисциплинирую и обещала рассказать приемы управления временем. Пост можно прочитать здесь.

Просыпайтесь и ложитесь в одно и то же время: в идеале до 12 ложиться спать, а вставать в 6-7 утра (про себя скажу, что встаю до 6 утра, а вот вовремя лечь спать — проблема).

Удалите повторы будильников, никаких «еще 5 минут!». Проверено!

Если вставать по утрам трудно, мотивируйте себя каким-то обязательством: например, тренировкой с тренером (лично меня будит собака. Самый лучший будильник — ее мокрый нос в лицо ).

Не идеализируйте, приводите себя в порядок быстро. Оставьте работу визажисту.

Держите вещи на своих местах — особенно гардероб. Лучше сразу иметь несколько готовых, отглаженных, скомбинированных варианта. Чтобы не носится утром с утюгом по квартире.

Если удобно, берите еду с собой. Не будете тратить время на то, чтобы найти место, где вы можете утолить голод. (Честно — не всегда получается, и вообще — люблю разнообразие в обедах. Но иногда приходится жевать сэндвич в пробке)

Заходите в социальные сети в определённое время. Не разрешайте себе виснуть там часами. Затягивает!

Осваивайте все возможности гаджетов. Они упрощают дела, ускоряют рутинные задачи: голосовые сообщения, увеличенная скорость просмотра видео и т.д. Например, я узнала, что в телеграмме можно настраивать папки для быстрого поиска информации и ставить себе напоминалки. А еще - записывать голосовое без рук.

Дробите большие дела на несколько частей, таким образом проще воспринимать объем задач. И появляется мотив начать делать.

Отделите рабочее время от личного. Обед, семья. Даже мессенджеры стараюсь разделить.