Изменения в основных направлениях налоговой политики. Мой личный дайджест

Подготовила дайджест того, что усовершенствовали в налоговой политике на основании пройденных и прослушанных мной семинаров и вебинаров (готовимся, господа).

1.Упростили порядок учета организаций и физлиц в налоговых органах.

Для этого ФНС наделили рядом полномочий с 1 апреля 2024 года (п. 30 ст. 1, ч. 9 ст. 13 закона № 389-ФЗ: ФНС вправе определять особенности учета в налоговых органах иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, лиц при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении).

2. Критерии крупнейших налогоплательщиков теперь определяет ФНС.

3. Усложнили процесс досудебного урегулирования налоговых споров.

С 1 января 2025 года внесудебный порядок обжалования распространили на споры имущественного характера (пп. «а» п. 49 ст. 1, ч. 10 ст. 13 закона № 389-ФЗ): «Исковое заявление, содержащее требование имущественного характера, возникшее в результате реализации актов налоговых органов (за исключением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в сфере налогов и сборов) ненормативного характера, в результате действий или бездействия их должностных лиц, может быть подано в суд только после обжалования указанных актов, действий или бездействия в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом».

4. Расширили процедуру налогового мониторинга.

Налоговики смогут среди прочего осматривать территории или помещения при налоговом мониторинге (пп. «в» п. 36 ст. 1).

5. В НК РФ внесли положения о мерах для развития электронного документооборота, например, установили, что ИП может использовать личный кабинет налогоплательщика с 1 апреля 2024 года (пп. «а» п. 3 ст. 1, ч. 9 ст. 13 закона).

«Документы, передаваемые налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью,…если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».

6. Если налоговые органы выявят несоответствие показателей декларации контрольным соотношениям, декларации учтут при определении размера совокупной обязанности.

Сделают это со дня вступления в силу решения по камеральной проверке либо в течение 10 дней после ее окончания. Учесть декларации смогут и ранее, если при проверке не выявят нарушений (пп. «б» п. 4 ст. 1 закона). Это новшество заработает с 1 октября 2023 года (ч. 5 ст. 13 закона).

7. С 1 апреля 2024 года налоговики смогут частично отменять (заменять) принятые обеспечительные меры, в т.ч. при частичном исполнении решения, его частичной отмене (пп. «д» п. 39 ст. 1, ч. 9 ст. 13 закона).

С 1 октября 2023 года деньги, перечисленные приставом как единый налоговый платеж по исполнительному производству, признают уплаченными в счет исполнения требований по постановлению налоговиков независимо от их принадлежности (пп. «б» п. 15 ст. 1, ч. 5 ст. 13 закона).

8. Ввели ответственность за несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, если инспекция приняла обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества без ее согласия (пп. «б» п. 44 ст. 1 закона).

Поправка действует с 31 августа 2023 года (ч. 2 ст. 13 закона). С 1 апреля 2024 года можно применять электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов (пп. «б» п. 23 ст. 1, ч. 9 ст. 13 закона)

8. Исключили положения о том, что перерасчет суммы налога, исчисленной в инвалюте, проводят на дату его уплаты (пп. «д» п. 15 ст. 1 закона).

Изменение вступит в силу с 31 августа 2023 года (ч. 2 ст. 13 закона);

9. С 1 октября 2023 года налогоплательщики вправе подать уведомление об исчисленных налогах с суммой аванса к уменьшению (пп. «б» п. 18 ст. 1, ч. 5 ст. 13 закона). + Письмо ФНС России от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ «О представлении Уведомлений (КНД 1110355) с отрицательными значениями» разъясняло, как подать уведомление с отрицательными значениями;

10. Установили случаи, когда уведомление будет считаться не представленным полностью либо в части (пп. «б» п. 18 ст. 1 закона).

Поправка заработает с 1 октября 2023 года (ч. 5 ст. 13 закона); «В случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей представленных уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка их заполнения…»

11. с 1 января 2024 года ввели штрафы за подачу недостоверных сведений для получения социальных вычетов в упрощенном порядке (п. 45 ст. 1, ч. 7 ст. 13 закона).

12. с 1 января 2025 года налоговики станут рассматривать жалобы в упрощенном порядке.

13. Отменили освобождение от НДС услуг застройщика при строительстве по Закону о долевом строительстве помещений для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).

Застройщики смогут применять эти положения при строительстве объектов, разрешение на строительство которых получили с 1 января 2024 года (пп. «в» п. 2 ст. 2, ч. 29 ст. 13 закона).

14. Лимит расходов на единицу рекламных материалов для освобождения от НДС увеличили с 100 до 300 руб. (пп. «г» п. 2 ст. 2 закона). Изменение вступило в силу с 31 августа 2023 года (ч. 2 ст. 13 закона).

15. Реализацию туроператором продукта в сфере внутреннего и въездного туризма освободили от налога (пп. «д» п. 2 ст. 2 закона).

Воспользоваться освобождением можно по путевкам, которые реализовали с 1 июля 2023 года. Льгота будет действовать по 30 июня 2027 года включительно (ч. 19, 28 ст. 13 закона).

16. Установили порядок уплаты НДС при предоставлении на территории РФ права ограниченного пользования участком (сервитута).

С 1 октября 2023 года исчислять и платить налог будут организации и ИП, в интересах которых установили сервитут (пп. «а» п. 4 ст. 2, ч. 3 ст. 13 закона).

17. С 1 октября 2023 года в счете-фактуре нужно отражать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости (пп.«в» и «г» п. 8 ст. 2, ч. 3 ст. 13 закона).

18. В части заявительного порядка возмещения налога с 1 апреля 2024 года внесли много изменений (п. 10 ст. 2, ч. 9 ст. 13 закона).

Среди них:

гарант будет направлять банковскую гарантию в инспекцию не позднее дня после ее подписания (пп. «а» п. 10 ст. 2 закона);

налогоплательщик сможет подать заявление о замене банковской гарантии в течение 5 дней со дня подачи декларации, в том числе уточненной (пп. «д» п. 10 ст. 2 закона).

Уф, кажется все.