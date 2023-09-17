Разбор закона. От чего будем рассчитывать налог на сверхприбыль?

Федеральный закон от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль». Даем краткое описание закона.

Рассмотрим в данной статье:

От чего будем считать налог на сверх прибыль. Условия признания сверхприбыли. Возможность досрочной уплаты и налоговая льгота. Исключения из состава налогоплательщиков.

Сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 годы.

Прибыль подлежит налогообложению при условии, что полученная величина более 1 миллиарда рублей. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов. Данный налог является налогом разового характера, уплатить который необходимо будет не позднее 28 января 2024 года.

Предусматривается возможность снизить сумму налога в два раза до эффективной ставки 5%, при условии перечисления обеспечительного платежа с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Законом также определены категории компаний, которые при соответствии установленным условиям исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль.

Это, в частности: