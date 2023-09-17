Разбор закона. От чего будем рассчитывать налог на сверхприбыль?

Рассмотрим в данной статье:
От чего будем считать налог на сверх прибыль.
Условия признания сверхприбыли.
Возможность досрочной уплаты и налоговая льгота.
Исключения из состава налогоплательщиков.
Сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 годы.
Прибыль подлежит налогообложению при условии, что полученная величина более 1 миллиарда рублей. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов. Данный налог является налогом разового характера, уплатить который необходимо будет не позднее 28 января 2024 года.
Предусматривается возможность снизить сумму налога в два раза до эффективной ставки 5%, при условии перечисления обеспечительного платежа с 1 октября по 30 ноября 2023 г.
Законом также определены категории компаний, которые при соответствии установленным условиям исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль.
Это, в частности:
субъекты МСП и плательщики ЕСХН;
некоторые категории организаций нефтегазового сектора и угольной промышленности;
компании, у которых в 2018 и 2019 гг. отсутствовали доходы от реализации;
кредитные организации и НФО, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства;
застройщики, привлекающие средства граждан с использованием счетов эскроу.
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