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Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль: заплати заранее и получи скидку 50 %. Как это работает?

Впервые похожий налог был введен во время Первой мировой войны в Великобритании. В современной России инициатива о введении налога на сверхприбыль была обнародована 9 августа 2018 года помощником президента РФ Андреем Белоусовым.
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Инициатива о введении налога на сверхприбыль была обнародована 9 августа 2018 года помощником президента РФ Андреем Белоусовым, так что проект сам по себе не новый.

В феврале — апреле 2023 года шло обсуждение формата такого сбора. В частности, уже тогда было объявлено, что он не затронет малый бизнес, а также компании, добывающие нефть, газ, уголь и занимающиеся его экспортом.

Историческая справка

Впервые похожий налог был введен во время Первой мировой войны в Великобритании. Это было сделано с целью пополнения бюджета за счет существенных прибылей, получаемых промышленниками, которые они зарабатывали на военных поставках. Он действовал в 1915-1921 годах для финансирования расходов на оборону, ставка колебалась от 40% до 80%. Затем этот опыт был применен Российской империей, США, Германией и Японией.

Ну а сейчас закон в современном виде готов и известна дата вступления его в силу: 01.01.2024 год.

Налог на сверхприбыль регулируется в рамках Федерального закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

Из содержания закона, можно сделать следующие выводы:

  1. Сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 годы.

  2. Прибыль подлежит налогообложению при условии, что полученная величина более 1 миллиарда рублей.

  3. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов.
    Данный налог является налогом разового характера, уплатить который необходимо будет не позднее 28 января 2024 года.

  4. Предусматривается возможность снизить сумму налога в два раза до эффективной ставки 5%, при условии перечисления обеспечительного платежа с 1 октября по 30 ноября 2023 г.
    (Это как со штрафами — успей оплатить в течении стольких-то дней — и получи бонус в размере 50%). То есть налог вступит в силу с 01.01.2024 года, но оплатить его вы можете уже сегодня. Тут конечно с существующей неразберихой на ЕНС то еще удовольствие платить его заранее....

  5. Законом также определены категории компаний, которые при соответствии установленным условиям исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Это, в частности: субъекты МСП и плательщики ЕСХН; некоторые категории организаций нефтегазового сектора и угольной промышленности; компании, у которых в 2018 и 2019 гг. отсутствовали доходы от реализации; кредитные организации и НФО, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства; застройщики, привлекающие средства граждан с использованием счетов эскроу.

Кстати, про субъектов МСП — если вы по каким то причинам не сдали декларацию на УСН за предыдущий год, то из реестра субъектов МСП вы будете исключены со всеми вытекающими последствиями. Но после сдачи декларации, даже с опозданием, налоговая вернет вас в данный реестр.

А про налог — это такой бонус для компаний, что вы работали работали, платили налоги платили… а тут, оказывается вы снова что то должны государству за прошедшие периоды.

Aleftab2021

Aleftab2021

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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